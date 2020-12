GotchことASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文(Vo, G)が3rdソロアルバム「Lives By The Sea」を、自身の誕生日である本日12月2日に配信リリースした。

コロナ禍でミュージシャンの活動も制限される中、「音楽仲間と一緒に作業がしたいという気持ちがメラメラと湧き上がって来た」というGotch。2016年発売の2ndソロアルバム「Good New Times」以来、約4年半ぶりのソロアルバムとなる本作には、「仕事がある、一緒に楽曲を作るということは未来に対してなにかをアプローチすること。友達や仲間が少しでも元気になってくれるといいな」という思いが込められており、mabanua(Dr)、井上陽介(G)、下村亮介(Syn)、中西道彦(B)を中心に数多くのミュージシャンと、YeYeやJJJなどさまざまな客演アーティストが参加した全11曲が収録されている。

3月3日には本作のCDとアナログ盤が発売されることも決定しており、SPMストアでは新グッズと共にCDとアナログ盤の予約を受付中。またYouTubeではアルバムのオープニング曲「The End Of The Days(feat.唾奇)」のミュージックビデオが本日12:00に公開される。MVのディレクションは仲原達彦が手がけ、唾奇の地元である沖縄で撮影された。

Gotch「Lives By The Sea」収録曲

01. The End Of The Days(feat.唾奇)

02. Nothing But Love

03. Endless Summer(feat. YeYe)

04. The Age(feat. BASI, Dhira Bongs & Keishi Tanaka)

05. Eddie

06. Worthless Man

07. Stay Inside(feat. Achico, mabanua)

08. White Boxes

09. Taxi Driver

10. Farewell, My Boy

11. Lives By The Sea(feat. JJJ)