12月2日にデビューしたNiziUの地上波初の冠バラエティ番組『We NiziU! TV』(日本テレビ系、毎週日曜12:45~)が、12月6日より4週連続で放送される。



ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project』より、1万人から選び抜かれたグローバル・ガールズグループ NiziU。『Nizi Project』から生まれた証として “Nizi” を冠し、そこに “U” が寄り添う。“U” にはグループの他のメンバー、そして支えてくれるファンの意味合いが込められている。



6月30日に配信限定リリースされたプレデビューとなるDigital Mini Album「Make you happy」が、オリコンにおける “女性アーティスト初” のデジタルランキング3部門同時1位の快挙やデジタルアルバム10万ダウンロード超えを実現。日本国内音楽配信サイトのシングル・アルバムランキング合算で87冠、世界の音楽配信サイトで23冠、全世界で110冠を達成。リードトラック「Make you happy」Music VideoのYouTube再生回数は1.6億、ストリーミング累計再生回数も1億回を突破している。そして、12月2日についに本格デビュー。NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」「WithU MOBILE」もオープンした。



地上波の冠番組は、バラエティ初挑戦のNiziUに、毎回ある“ゆる~い“ミッションが課せられ、そのミッションをクリアしてゆく姿を描くロケ・バラエティ。日本での活動を開始したばかりの、“初々しい”NiziUの魅力が詰まった30分となっている。12月6日に放送される“ミッション1”は、「NiziU愛がありすぎるアノ人に、ドッキリでお礼を伝えよ!」。 テレビのお仕事初日の日テレで、森圭介(日テレアナウンサー)に人生初のドッキリをしかけ初対面。さらに、『しゃべくり007』(日本テレビ系)共演直前の指原莉乃との縄跳びダンスも。



また、12月13日放送の“ミッション2”では、「J.Y.Park(?)に新たなスター性をアピールし、キューブをゲットせよ!」と題し、チョコレートプラネット扮するJ.Y.ParkとNiziUが遭遇。伝説のジェスチャー対決が繰り広げられる。

(12月20日放送“ミッション3”、12月27日放送“ミッション4”内容は未定)。



さらに『We NiziU! TV』放送直後には、地上波では放送しきれなかった未公開部分も含めたHulu完全版も配信される。



すでにいくつかのミッションロケを終えたNiziUのリーダー・MAKOから意気込みのコメントが到着。以下に紹介する。



<MAKO コメント>

デビューして音楽活動をしながら、バラエティ番組に出演する日を夢見てはいましたが、こんなに早くから、しかも私たちのバラエティ番組がはじまるなんて全く想像していませんでした!



お話をいただいた時、バラエティ番組は子供の頃からメンバーみんなもよく見ていましたしスゴく興味はありましたが、私たちだけでどこまでできるか分からず正直不安は大きかったです。



でも、森さんのサポートの中、指原さんやチョコプラさんとご一緒した時に、本当にあたたかく私たちを受け入れてくださり、私はもちろんメンバー全員とっても楽しく収録することができました♪



不慣れではありますが、WithUのみなさんに私たちの新しい一面をお届けできるように、私たちらしく頑張ります!



【番組概要】

番組名:『We NiziU! TV』

放送日時:12月6日(日)~ 毎週日曜12時45分(全4話)

Hulu配信日時:12月6日(日)~毎週日曜13時15分(全4話)

レギュラー出演者:NiziU

ナビゲーター:森圭介(日テレアナウンサー)