かわいくてアートなカプセルソフビのVAGに第25弾登場！

メディコム・トイがプロデュースするアーティスト系ソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)に、第25弾が登場する。



VAGはアーティスト系オリジナルソフビをリーズナブルな価格で入手できるカプセルトイ。2014年の発売開始以来、その手軽さから好評となり、入荷数日で売り切れてしまうアイテムも出るほどの人気シリーズとなった。



(C) SONIC (C) AMAGAMI RECORD

(C) ASAMI MATSUMURA (C) 2020 Tokyo Togari Project Team

(C) Etsuko Fukushi



VAG (VINYL ARTIST GACHA) SERIES25/販売元:プレステージ/1回500円(税込)/2020年12月発売予定/ミニソフビのカプセルトイ。おくびょうなエドワード、DOG MONSTER、MARIA、東京トガリ(ノラくん)、Komugi the chipmunkの全5種で、それぞれカラーバリエーション5つずつあり。各全高約6センチ。

基本的にカプセルマシンごとに種類は分けられており、例えばMARIAのマシンからはMARIAだけが出るようになっている。

メディコム・トイでは、VAG以外にもソフビを発売・プロデュースしている。

ここではそれらのソフビの新作情報をお届けしよう。



(C) CBL (C) UAMOU (C) ASAMI MATSUMURA

(C) HAKURO (C) 0313 (C) KAIJIN



ガチャポス 萬福猫 其の四/ENGAWA/スペースファクトリー/1回500円/2020年12月発売予定/ミニソフビのカプセルトイ。郵便局に設置されるカプセルマシンで販売。左から明星(UAMOU)、華麗(まつむらあさみ)、 碧(HAKURO)、凛(0313)、匠 (KAIJIN)の全5種。各全高約6センチ。

取扱郵便局は公式HPにてご確認を。

(C) カラー



ソフビ エヴァンゲリオン 初号機(左)、ソフビ エヴァンゲリオン 初号機(覚醒版)(右)/メディコム・トイ/各9000円+税/2020年12月6日発売予定/『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、エヴァ初号機をレトロソフビ化。各全高約25センチ。

2020年12月6日、幕張メッセ8ホールにて行われるエヴァンゲリオン ワンフェスにて数量発売予定、なくなり次第終了。



(C) カラー



CCP 第4の使徒 ウエザリング Ver.(左)、CCP 第10の使徒 ウエザリング Ver.(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、1万5000円+税(右)/2020年12月6日発売予定/『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』に登場した使徒を立体化。フィギュアメーカーCCPが原型製作。全高約25~28センチ。

2020年12月6日、幕張メッセ8ホールにて行われるエヴァンゲリオン ワンフェスにて数量発売予定、なくなり次第終了。







(C) 石森プロ・東映



(左から)ギリーラ、仮面ライダーストロンガー(チャージアップ)、ブラックサタン戦闘員、ロボプー/メディコム・トイ/8800円+税(★)、各7800円+税/2021年4月発送予定/東映特撮作品のヒーローや怪人などをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。今回は『仮面ライダー』からショッカー怪人ギリーラ、『仮面ライダーストロンガー』から仮面ライダーストロンガー(チャージアップ)とブラックサタン戦闘員、『がんばれ!!ロボコン』からロボプーがラインナップ入り。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年11月24日(火)00:00から2020年12月31日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



ゴジラ系ソフビをプロデュースするGODZILLA VINYL WARS EXのアイテム。全てメディコム・トイ 公式ブログにて2020年12月10日まで申し込みを受け付け、抽選販売。

A:ビンテージソフビ ゴジラ(ゴジラVSデストロイア版)/メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年12月発送予定/ビンテージソフビをイメージした造形のアイテム。全高約25センチ。

B:ビンテージソフビ ヘドラ (2期)/メディコム・トイ/9000円+税/2020年12月発送予定/ビンテージソフビをイメージした造形のアイテム。全高約25センチ。

C:ソフビライフ ジェットジャガー(新色)/メディコム・トイ/4000円+税/2020年12月発送予定/レトロカラー調なデフォルメのアイテム。全高約15センチ。

D:CCP ヘドラ(上陸期:サイケデリックカラー)/メディコム・トイ/8000円+税/2020年12月発送予定/独特な造形のアイテム。全高約20センチ。

E:ゴジラ1984(サイボット版)2期/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年2月発送予定/ソフビ作家・安楽安作による、『ゴジラ』(1984年)時に作られ撮影にも使われたサイボットゴジラをレトロソフビ化したアイテム。全高約26センチ。



(C) 梶原一騎・辻なおき/講談社・東映アニメーション



ブラックタイガー(タイガーマスク アニメ版)(左)、ミスター不動(タイガーマスク アニメ版)(右)/メディコム・トイ/各7800円+税/2021年4月発送予定/1969年に中嶋製作所より発売されたタイガーマスクシリーズの素体に、電人の完全新規造型のパーツを合体させたアイテム。1969年当時イメージのタスキとマント付属。ミスター不動はマスク着脱可能。企画協力:講談社・ナカジマコーポレーション。協力:桝山直人・狩野主税。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年11月24日(火)00:00から2020年12月31日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 光プロ



ポセイドン(2期)/メディコム・トイ/9000円+税/2021年4月発送予定/漫画『バビル2世』に登場する巨大ロボ、ポセイドンをソフビ化。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年11月24日(火)00:00から2020年12月31日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



Ali TM, Muhammad Ali TM and the Muhammad Ali signature are trademarks of Muhammad Ali Enterprises LLC Rights of Publicity and Persona Rights: Muhammad Ali Enterprises LLC (C) 2020 Muhammad Ali Enterprises LLC ali.com



SFS モハメド・アリ(バリアント版)/メディコム・トイ/9800円+税/2021年4月発送予定/往年の名プロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。伝説的ボクサー、モハメド・アリのソフビの新色だ。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年11月24日(火)00:00から2020年12月31日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



最初のページで紹介したガチャポスは、最初期にはVAGの特別版でシリーズがスタートしている。同じカプセルトイであることもあって、ある意味VAGの兄弟分的なシリーズだ。

現在ガチャポスの中核となっている萬福猫は、形状は全種同じで成形色とプリントでデザインを表現している。これはメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)と同じ発想である。その点でもメディコム・トイらしいアイテムと言える。



