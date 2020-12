ジーンズメイト×『攻殻機動隊 SAC_2045』オリジナルアイテムがずらり！

ジーンズメイトにて、アニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』のジーンズメイトオリジナルアイテムが2020年12月4日(金)より、ジーンズメイト公式通販サイト及び一部店舗・ECサイトにて発売される。





アニメ『攻殻機動隊』は、1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源に、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)を始め、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開され、その先鋭的且つ圧倒的な世界観とビジュアル表現により、全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来SFの金字塔とも言われる作品。

2020年4月に最新作となる『攻殻機動隊 SAC_2045』がNetflixから配信され注目を集めている。



今回は新シリーズの配信を記念して、『草薙素子』『タチコマ』などがプリントされたジーンズメイトオリジナルデザインの半袖Tシャツ、長袖Tシャツ、プルオーバーパーカーの3つのラインナップを展開。

『攻殻機動隊』のマスコット的な存在の多脚戦車・タチコマがプリントされているパーカーや、本作の世界観が醸し出されるTシャツなど、スタイリッシュなデザインが魅力的なアイテム揃い。



2020年12月4日(金)0:00以降にジーンズメイト公式通販サイトにて特集ページも開設予定となっているので、お店に行けない方はこちらからチェックしてみよう。



>>>各アイテムのデザインを見る



(C)S,IG/K/2045