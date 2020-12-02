アニメ「GEAR戦士電童」より、サウンドトラックや楽曲集など3つのアルバムのストリーミング配信および、ダウンロード配信が本日12月2日にスタートした。

これは「GEAR戦士電童」が今年、放送から20周年を迎えたことを記念したもの。今回配信されるのは、これまでCDしか発売されていなかった「『GEAR戦士電童』BEST DRIVE ～SONG COLLECTION」「『GEAR戦士電童』オリジナルサウンドトラック Vol.1」「『GEAR戦士電童』オリジナルサウンドトラック Vol.2」の3つのアルバム。「『GEAR戦士電童』BEST DRIVE ～SONG COLLECTION」には、三重野瞳と影山ヒロノブのハモリが印象的なオープニングテーマ「W-Infinity」、オープニングの作曲も手がけたLittle Voiceの歌うエンディングテーマ「COUNT DOWN」、さらに進藤尚美、松岡洋子、三石琴乃ら主要キャストの歌うキャラクターソングや挿入歌も収録されている。

「GEAR戦士電童」オリジナルCDアルバム配信概要

対応ストリーミングサービス

Apple Music、Amazon Music Unlimited/HD、AWA、Google Play Music、KKBOX、LINE MUSIC、mora qualitus、RecMusic、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music

配信アルバム一覧

「『GEAR戦士電童』BEST DRIVE ～SONG COLLECTION」

「『GEAR戦士電童』オリジナルサウンドトラック Vol.1」

「『GEAR戦士電童』オリジナルサウンドトラック Vol.2」