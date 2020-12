次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』が新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症予防のため、手洗い・消毒啓発ポスターを無料配布することを発表した。

感染症予防啓発ポスター

今回のポスター配布では、「感染対策の意識向上のために、ぜひご利用ください」と呼びかけている。

