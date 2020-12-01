SPYAIRの新作CD「轍～Wadachi～」が、1月6日にリリースされる。
タイトル曲は1月8日全国公開のアニメ映画「銀魂 THE FINAL」の主題歌。「銀魂」とSPYAIRのタッグは2011年の「サムライハート（Some Like It Hot!!）」、2013年の「サクラミツツキ」「現状ディストラクション」、2017年の「スクランブル」、2018年の「I Wanna Be...」に続き6作目となる。作詞はMOMIKEN（B）、作曲はKENTA（Dr）が担当した。
本作はDVD付きの期間生産限定盤A、CDのみの期間生産限定盤Bの2仕様でリリース。それぞれタイトル曲のほか、過去の「銀魂」タイアップ曲が収録される。期間生産限定盤Aにはインスト音源が追加収録され、DVDにはSPYAIRが担当したアニメ「銀魂」の歴代オープニングおよびエンディングのノンクレジット映像が収められる。期間生産限定盤Bには毎年夏の恒例野外ライブ「JUST LIKE THIS」で演奏された「銀魂」ソングのライブ音源5曲が追加収録される。
SPYAIR「轍～Wadachi～」収録内容
期間生産限定盤A
CD
01. 轍～Wadachi～
02. I Wanna Be...
03. スクランブル
04. 現状ディストラクション
05. サクラミツツキ
06. サムライハート（Some Like It Hot!!）
07. 轍～Wadachi～［Instrumental］
08. I Wanna Be...［Instrumental］
09. スクランブル［Instrumental］
10. 現状ディストラクション［Instrumental］
11. サクラミツツキ［Instrumental］
12. サムライハート（Some Like It Hot!!）［Instrumental］
DVD
＜TVアニメ「銀魂」non-credit movie＞
01. サムライハート（Some Like It Hot!!）
02. サクラミツツキ
03. 現状ディストラクション
04. I Wanna Be...
期間生産限定盤B
CD
01. 轍～Wadachi～
02. I Wanna Be...
03. スクランブル
04. 現状ディストラクション
05. サクラミツツキ
06. サムライハート（Some Like It Hot!!）
07. スクランブル（Live - JUST LIKE THIS 2019）
08. I Wanna Be...（Live - JUST LIKE THIS 2018）
09. 現状ディストラクション（Live - JUST LIKE THIS 2017）
10. サクラミツツキ（Live - JUST LIKE THIS 2016）
11. サムライハート（Some Like It Hot!!）（Live - JUST LIKE THIS 2015）