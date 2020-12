SPYAIRの新作CD「轍~Wadachi~」が、1月6日にリリースされる。

タイトル曲は1月8日全国公開のアニメ映画「銀魂 THE FINAL」の主題歌。「銀魂」とSPYAIRのタッグは2011年の「サムライハート(Some Like It Hot!!)」、2013年の「サクラミツツキ」「現状ディストラクション」、2017年の「スクランブル」、2018年の「I Wanna Be...」に続き6作目となる。作詞はMOMIKEN(B)、作曲はKENTA(Dr)が担当した。

本作はDVD付きの期間生産限定盤A、CDのみの期間生産限定盤Bの2仕様でリリース。それぞれタイトル曲のほか、過去の「銀魂」タイアップ曲が収録される。期間生産限定盤Aにはインスト音源が追加収録され、DVDにはSPYAIRが担当したアニメ「銀魂」の歴代オープニングおよびエンディングのノンクレジット映像が収められる。期間生産限定盤Bには毎年夏の恒例野外ライブ「JUST LIKE THIS」で演奏された「銀魂」ソングのライブ音源5曲が追加収録される。

SPYAIR「轍~Wadachi~」収録内容

期間生産限定盤A

CD

01. 轍~Wadachi~

02. I Wanna Be...

03. スクランブル

04. 現状ディストラクション

05. サクラミツツキ

06. サムライハート(Some Like It Hot!!)

07. 轍~Wadachi~[Instrumental]

08. I Wanna Be...[Instrumental]

09. スクランブル[Instrumental]

10. 現状ディストラクション[Instrumental]

11. サクラミツツキ[Instrumental]

12. サムライハート(Some Like It Hot!!)[Instrumental]

DVD

<TVアニメ「銀魂」non-credit movie>

01. サムライハート(Some Like It Hot!!)

02. サクラミツツキ

03. 現状ディストラクション

04. I Wanna Be...

期間生産限定盤B

CD

01. 轍~Wadachi~

02. I Wanna Be...

03. スクランブル

04. 現状ディストラクション

05. サクラミツツキ

06. サムライハート(Some Like It Hot!!)

07. スクランブル(Live - JUST LIKE THIS 2019)

08. I Wanna Be...(Live - JUST LIKE THIS 2018)

09. 現状ディストラクション(Live - JUST LIKE THIS 2017)

10. サクラミツツキ(Live - JUST LIKE THIS 2016)

11. サムライハート(Some Like It Hot!!)(Live - JUST LIKE THIS 2015)