『BanG Dream!』発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」に登場するGYROAXIA(ジャイロアクシア)のデジタルシングル「EGOIST」が配信中。

「EGOIST」はテクニカルなツインギターと攻撃的なボーカルが織り成すロックチューン。カップリングには「GETTING HIGH」とボイスドラマが収録されている。

●収録内容



01.EGOIST

作詞:SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK'D/S.T.U.W)

作曲:西坂恭平 from STRIKERS

編曲:西坂恭平 from STRIKERS



02.GETTING HIGH

作詞:ASH DA HERO

作曲:大和

編曲:大和



03.ボイスドラマ「PREFACE」

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.