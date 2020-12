IZ*ONE"神写真集"『LOOK AT MY iZ』JAPAN EDITIONからプレミアム写真が大公開

IZ*ONEの写真集『LOOK AT MY iZ』JAPAN EDITION(光文社/Dispatch)が1日(火)より「セブンネットショッピング」と「e-hon」で予約開始した。今回、その写真集からプレミアム写真が大公開された。



【写真】キュートなテニスルックのソロカットほか公開されたプレミアム写真【18点】



韓国のDispatch社が制作しているK-POPトップアーティストの写真集「Diconシリーズ」。これまでSEVENTEEN、 TWICE、 IZ*ONEなどの人気グループが登場し、 アーティストの魅力を最大限に引き出したプレミアムな撮り下ろし写真と豪華な特典で"神写真集"として絶大な人気をほこる。



今回、この「Diconシリーズ」を「Dicon JAPAN EDITION」としてすべて日本語版に再編集。さらに日本だけの豪華特典などをつけてバージョンアップしたものが販売される。



『LOOK AT MY iZ』ではテニスルックでのキュートな撮り下ろしをはじめ、メンバーの魅力を"旬撮"した写真や、12人が「メンバー同士の絆」「新曲の制作秘話」「夢」「WIZ*ONEへの想い」を語りつくしたロングインタビューを掲載。JAPAN EDITIONではオリジナルカバーとともに、カバー、写真集本体、特典含めてすべて韓国語表記ではなく⽇本語表記に変更されている。



また、 日本語版オリジナル特典として「オリジナル鉛筆セット」「プラスチッククリアBOOKしおり」「ハイクオリティ両面フォトカード」「パズル仕様ポラロイド」の豪華4点が付く。



▽Dicon vol.8 IZ*ONE写真集『LOOK AT MY iZ』JAPAN EDITION(光⽂社/Dispatch)

定価:4,500円+税