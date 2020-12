川崎鷹也 TikTokで『魔法の絨毯』がブレイク「11月上旬まで会社員でした」

川崎鷹也さんが、11月30日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。TikTokをきっかけに話題となった楽曲「魔法の絨毯」や、新曲「今夜のクリスマス」について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その前編。【川崎鷹也】栃木県出身のシンガーソングライター。2018年にファーストアルバム『I believe in you』をリリース。2020年、TikTokをきっかけに「魔法の絨毯」がブレイクし、総再生回数は2億2千万回以上に。この楽曲を使った動画も3万本以上アップされ、Spotifyのバイラルチャートでは1位を獲得。2020年10月に4曲入りのEP『Magic』、11月28日に新曲「今夜のクリスマス」が配信リリースされました。さかた校長:きっかけがTikTokということですが、何が起きたのですか?!川崎:僕も明確にはわかっていなくて……。8月くらいに一般の方が(TikTokで)自分の恋愛相談のような言葉をスクリーンショットに打って、そこに僕の歌を入れてくれたんです。それがドーンと……見ていただいたようです(笑)。さかた校長:ドーンどころじゃないですよ!こもり教頭:これは、気づいたときには広まっていたのですか?川崎:そうですね。親からも「息子よ、何やらすごいぞ!」と連絡が来て(笑)。こもり教頭:「息子がバズってるぞ!」と(笑)。川崎:でも僕は、TikTokを見ていなくて知らなかったんです。それで初めてインストールして見てみたら、けっこういろんな方が使ってくれていたんです。さかた校長:しかも、最近まで会社員だったのですか?!川崎:そうなんですよ。11月上旬……11日まで働いていました。こもり教頭:えー!川崎:ただ、僕は3年くらい働いていたんですけど、有給が1ヵ月半くらいあったんです。9月の下旬には退社届けを出していたんですけど、「有給を全部使え!」と(笑)。なので、実質有給消化をしていました。こもり教頭:11月11日は有給消化が終わった日、ということですね(笑)。川崎:そういうことです(笑)。さかた校長:『I believe in you』は、1人の女性に向けて作った曲を集めたアルバムということなんですけど……?川崎:そうですね。もちろんラブソングばかりではないんですけど、当時お付き合いをしていた女性だったり、思いを寄せていた方に向けて書いた曲が集められています。しかも、割と時系列になっているんです。付き合う前の思いを伝えたい気持ちや、思いを伝えたとき、伝えた後が曲になっています。こもり教頭:うわ! 最高すぎません?!さかた校長:その女性のことが好きすぎた、ということですか?川崎:そうですね。好きすぎたんでしょうね、きっと(笑)。こもり教頭:うわ~! ヤバいなー!!さかた校長:この相手の方とは付き合えたのですか?川崎:結論から申し上げると……今の奥さんなんです。校長・教頭:うわーーー!さかた校長:それはズルいよ!川崎:(笑)。こもり教頭:奥様~! 聴いていますかー?!川崎:たぶん、聴いています(笑)。さかた校長:じゃあ奥さんは、曲を聴いて「あのときは、こう思ってくれていたんだ……!」って改めて知るわけじゃないですか。川崎:そうですね。でも……曲ができて、当時は彼女ですけど聴かせて、「いいね!」って言ってくれることもあれば、「いや、そない……ですわ」ってときもあったので(笑)。さかた校長:あなたのために歌ったのに?!川崎:そうなんですけど、「歌詞が入ってこない」とか(笑)。さかた校長:ちょっと……奥さん! あなた、幸せ者だよ!!一同:(笑)。さかた校長:奥さんは、たくさんの人が聴いてくれているこの現状については、何と言っているのですか?川崎:本当に喜んでくれています。このアルバムは2年半前にリリースしていますし、「魔法の絨毯」を作ったのは3年くらい前なんですよ。そのころからライブではやっていましたけど、こんなに聴いてもらえるとか、ましてやラジオに呼んでもらえるなんてなかったので……。時を経ていろんな方に聴いてもらえるのは、奥様含めて喜んでくれていますね。――ここで「魔法の絨毯」をオンエア川崎鷹也-魔法の絨毯【OFFICIAL MUSIC VIDEO】さかた校長:「魔法の絨毯」を聴きながら、奥さんとの馴れ初めを聞いていたんですけど……最高にぜいたくな聴き方をしました(笑)。こもり教頭:最高ですよね。川崎先生と教頭は同い年なんだけど、こんな人生は歩んでいないというか……!さかた校長:奥さんとの出会いの話をしてもらってもいいですか?川崎:僕と奥さんはもともと高校が一緒で、奥さんが2つ上の先輩だったんです。僕が高1で向こうが高3ですね。でも当時は付き合ってなかったんです。よく一緒に遊んでいる先輩、後輩という関係だったんですけど。さかた校長:はい。川崎:お互い東京に出てきて3年後くらいに……いまから3、4年前くらいに、何かのきっかけで久しぶりに連絡を取ったんです。そこから何となく会うようになって……みたいな感じです。こもり教頭:でも、世の中に“何となく”なんてないんですよ! どっちかがたぐり寄せていると思うので……もしかしたら、奥さんがたぐり寄せてめぐり合ったのかもしれない!さかた校長:お互い気にはなっていただろうしね。川崎:なるほど~(笑)。さかた校長:でもそんなときに曲を作られたと思うと……たまらんな(笑)。川崎:ありがとうございます(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/