川崎鷹也 “告白の甘い決心を抱く曲”『今夜のクリスマス』リリース

川崎鷹也さんが、11月30日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。TikTokをきっかけに話題となった楽曲「魔法の絨毯」や、新曲「今夜のクリスマス」について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その後編。【川崎鷹也】栃木県出身のシンガーソングライター。2018年にファーストアルバム『I believe in you』をリリース。2020年、TikTokをきっかけに「魔法の絨毯」がブレイクし、総再生回数は2億2千万回以上に。この楽曲を使った動画も3万本以上アップされ、Spotifyのバイラルチャートでは1位を獲得。2020年10月に4曲入りのEP『Magic』、11月28日に新曲「今夜のクリスマス」が配信リリースされました。さかた校長:新曲の「今夜のクリスマス」ですが……愛しい人を思ったクリスマスソングですけど、「今夜は」とか「今年の」とかではなく、「今夜の」ってなることで距離が近くなりますね。何時間か後に好きな人と会うことを歌うような……。川崎:そうですね。僕はクリスマスが1年の中で一番好きなイベントなんです。ワクワクするしドキドキするし、ソワソワするし。この曲に関しては……お互いずっと親友みたいな男女がいて、男性のほうは女性に思いを寄せているんです。それで、「今夜のクリスマスは特別な日だから、この空気感に後押しされて告白しよう」みたいな。甘い決心を抱く曲なんです。こもり教頭:はい。川崎:この「ここ!」「今日一番!」に全てを注いでいるということで、「今夜"は"クリスマス」ではなく「今夜"の"クリスマス」というタイトルにしました。さかた校長:すごいなぁ。自分が決心して行動した上で、未来を待つということですよね。この曲がみんなの決心を抱く曲になるといいですね。川崎:そうですね。今年のクリスマスに伝えたいと思っている人は、ぜひその思いを伝えてほしいと思います。――川崎鷹也-今夜のクリスマス【OFFICIAL LYRIC VIDEO】