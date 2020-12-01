King Gnu、新曲「千両役者」MVをYouTubeプレミア公開

King Gnuが、2020年12月2日にリリースする両A面シングル『三文小説 / 千両役者』より、「千両役者」MVを12月1日24時にYouTubeでプレミア公開する。
本楽曲の配信と同時にMVも公開される「千両役者」は、NTTドコモ5G「希望を加速しよう2nd篇」のCMソングに起用されている楽曲。また、今作のMVの監督を務めたPERIMETRONのMargtから、コメントが寄せられている。
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・Margt（PERIMETRON）のコメント
誰しもがスターになれるわけでは無いが、誰しもがそれぞれの人生を歩んでる。
千両役者を夢見た男の歩む人生の物語を、この映像を通して表現しました。
是非ご覧あれ！
＜リリース情報＞
King Gnu
両A面シングル『三文小説 / 千両役者』
発売日：2020年12月2日（水）
Blu-ray Disc付き初回生産限定盤：3900円（税抜）
通常盤：1000円（税抜）
＝CD収録内容（※初回・通常共通）＝
1. 三文小説 (日本テレビ系 土曜ドラマ「35歳の少女」主題歌) ☆好評先行配信中
ダウンロード / ストリーミング：https://VA.lnk.to/rZPx13
2. 千両役者 (NTTドコモ5G「希望を加速しよう2nd篇」CMソング)
ダウンロード / ストリーミング：https://VA.lnk.to/rZPx13
MV公開URL：https://youtu.be/YOYeJn4mz8M
＝初回生産限定盤 特典Blu-ray Disc収録内容＝
King Gnu Live Tour 2019 AW 2019. 10. 22 日比谷野外大音楽堂（約90分収録）
飛行艇
Sorrows
あなたは蜃気楼
ロウラブ
Its a small world
Vinyl
Overflow
NIGHT POOL
白日
Slumberland
Hitman
The hole
Dont Stop the Clocks (Acoustic)
McDonald Romance (Acoustic)
Bedtown (Acoustic)
Tokyo Rendez-Vous
Prayer X
Flash!!!
Teenager Forever
-ENCORE-
傘
サマーレイン・ダイバー
King Gnu Official HP：http://kinggnu.jp/
King Gnuが、2020年12月2日にリリースする両A面シングル『三文小説 / 千両役者』より、「千両役者」MVを12月1日24時にYouTubeでプレミア公開する。