King Gnu、新曲「千両役者」MVをYouTubeプレミア公開

King Gnuが、2020年12月2日にリリースする両A面シングル『三文小説 / 千両役者』より、「千両役者」MVを12月1日24時にYouTubeでプレミア公開する。



本楽曲の配信と同時にMVも公開される「千両役者」は、NTTドコモ5G「希望を加速しよう2nd篇」のCMソングに起用されている楽曲。また、今作のMVの監督を務めたPERIMETRONのMargtから、コメントが寄せられている。



・Margt(PERIMETRON)のコメント

誰しもがスターになれるわけでは無いが、誰しもがそれぞれの人生を歩んでる。

千両役者を夢見た男の歩む人生の物語を、この映像を通して表現しました。

是非ご覧あれ!





<リリース情報>







King Gnu

両A面シングル『三文小説 / 千両役者』



発売日:2020年12月2日(水)

Blu-ray Disc付き初回生産限定盤:3900円(税抜)

通常盤:1000円(税抜)



=CD収録内容(※初回・通常共通)=

1. 三文小説 (日本テレビ系 土曜ドラマ「35歳の少女」主題歌) ☆好評先行配信中

ダウンロード / ストリーミング:https://VA.lnk.to/rZPx13



2. 千両役者 (NTTドコモ5G「希望を加速しよう2nd篇」CMソング)

ダウンロード / ストリーミング:https://VA.lnk.to/rZPx13

MV公開URL:https://youtu.be/YOYeJn4mz8M



=初回生産限定盤 特典Blu-ray Disc収録内容=

King Gnu Live Tour 2019 AW 2019. 10. 22 日比谷野外大音楽堂(約90分収録)

飛行艇

Sorrows

あなたは蜃気楼

ロウラブ

Its a small world

Vinyl

Overflow

NIGHT POOL

白日

Slumberland

Hitman

The hole

Dont Stop the Clocks (Acoustic)

McDonald Romance (Acoustic)

Bedtown (Acoustic)

Tokyo Rendez-Vous

Prayer X

Flash!!!

Teenager Forever

-ENCORE-

傘

サマーレイン・ダイバー



King Gnu Official HP:http://kinggnu.jp/