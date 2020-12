Spotify、2020年の世界と日本の音楽再生数ランキングを発表　日本トップはヒゲダン

ストリーミングサービス「Spotify」が、2020年の世界と日本での部門毎の音楽再生回数のランキングを発表した。



2020年1月1日〜11月27日を集計期間に発表された今回のランキング。「世界で最も再生されたアーティスト」には、8 億回以上の再生を記録したプエルトリコ出身のラッパー、バッド・バニーが輝いた。彼のアルバム『YHLQMDLG』は33億再生を記録し、「世界で最も再生されたアルバム」でも1位となった。2位以下には、ドレイク、J.バルヴィン、Juice WRLD、ザ・ウィークエンドが続き、アーティストトップ5を男性ソロアーティストが占める結果となりました。



また、「世界で最も再生された女性アーティスト」では、2年連続でビリー・アイリッシュが1位。彼女のアルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO』も2年連続で 「世界で最も再生されたアルバム」トップ10にランクインした。女性アーティストのランキングでは、2位以下にテイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、デュア・リパ、ホールジーが続いた。さらに「世界で最も再生された楽曲」の1位は、ザ・ウィークエンドの「Blinding Lights」で、約16億の再生回数を記録した。



一方、日本国内のランキングでは、Official髭男dism が「国内で最も再生されたアーティスト」、「国内で最も再生された楽曲」、「国内で最も再生されたアルバム」のそれぞれで1位を獲得し、3冠を記録した。これに際して、Official髭男dismかコメントが届いている。



・Official髭男dismコメント

「日本のSpotifyで初の快挙ということでとても光栄です。 自分たちの音楽を沢山の方が聞い てくださっている事が本当に嬉しいです。感謝の気持ちを胸に、さらなる楽曲制作に励んでいこ うと思います。」



その他のランキングは以下より。





<関連情報>



2020年Spotifyグローバルランキング



「世界で最も再生されたアーティスト」

1. バッド・バニー

2. ドレイク

3. J.バルヴィン

4. Juice WRLD

5. ザ・ウィークエンド

プレイリスト:https://spoti.fi/TopArtistsGlobal2020



「世界で最も再生された女性アーティスト」

1. ビリー・アイリッシュ

2. テイラー・スウィフト

3. アリアナ・グランデ

4. デュア・リパ

5. ホールジー

プレイリスト:https://spoti.fi/TopFemaleArtists2020



「世界で最も再生された楽曲」

1. Blinding Lights / ザ・ウィークエンド

2. Dance Monkey / トーンズ・アンド・アイ

3. The Box / Roddy Ricch

4. Roses - Imanbek Remix / Imanbek and SAINt JHN

5. Dont Start Now / デュア・リパ

プレイリスト:https://spoti.fi/TopTracksGlobal2020



「世界で最も再生されたアルバム」

1. YHLQMDLG / バッド・バニー

2. After Hours / ザ・ウィークエンド

3. Hollywoods Bleeding / ポスト・マローン

4. Fine Line / ハリー・スタイルズ

5. Future Nostalgia / デュア・リパ



「世界で最も再生されたポッドキャスト」

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy



2020年Spotifyジャパンランキング

「国内で最も再生されたアーティスト」

1. Official髭男dism

2. BTS

3. King Gnu

4. あいみょん

5. Mrs. GREEN APPLE

プレイリスト:https://spoti.fi/TopArtistsJP2020



「国内で最も再生された楽曲」

1. Pretender / Official 髭男 dism

2. 夜に駆ける / YOASOBI

3. I LOVE... / Official 髭男 dism

4. 白日 / King Gnu

5. 香水 / 瑛人

プレイリスト:https://spoti.fi/TopTracksJP2020



「国内で最も再生されたアルバム」

1. Traveler / Official 髭男 dism

2. CEREMONY / King Gnu

3. Attitude / Mrs. GREEN APPLE

4. エスカパレード / Official 髭男 dism

5. STRAY SHEEP / 米津玄師

プレイリスト:https://spoti.fi/TopAlbumsJP2020



「国内でSpotifyからInstagram Storiesに最もシェアされた楽曲」

1. 香水 / 瑛人

2. 東京フラッシュ / Vaundy

3. 何なん w / 藤井 風

4. bad guy / ビリー・アイリッシュ

5. 琥珀色の街、上海蟹の朝 / くるり



「国内バイラルチャート年間トップ10」

1. 夜に駆ける / YOASOBI

2. 紅蓮華 / LiSA

3. 猫 / DISH//

4. かくれんぼ / 優里

5. 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ / DISH//

6. 香水 / 瑛人

7. キンモクセイ / オレンジスパイニクラブ

8. snow jam / Rin 音

9. 夜永唄 / 神はサイコロを振らない

10. 裸の心 / あいみょん

プレイリスト:https://spoti.fi/MostViralJP2020

※バイラルチャートは、Spotify上から様々なSNSでシェア・再生された回数などのデータを元に、「いま SNSで最も話題になっている曲」をSpotifyが独自に指標化したものです。



「国内で最も♡された楽曲」

1. 夜に駆ける / YOASOBI

2. I LOVE... / Official 髭男 dism

3. Pretender / Official 髭男 dism

4. 香水 / 瑛人

5. 白日 / King Gnu

6. 紅蓮華 / LiSA

7. 裸の心 / あいみょん

8. 宿命 / Official 髭男 dism

9. Dynamite / BTS

10. Make you happy / NiziU

プレイリスト:https://spoti.fi/MostHeartedJP2020



「国内ユーザーのDiscover Weeklyで最も再生されたアーティスト」

1. R3HAB

2. 平井堅

3. コブクロ

4. サム・フェルト 5. 星野源



「国内で最も再生されたキッズ向け楽曲」

1. Into the Unknown ~心のままに/AURORA, 松たか子

2. Into the Unknown/AURORA, イディナ・メンゼル

3. となりのトトロ/井上あずみ

4. いつも何度でも/木村弓

5. やさしさに包まれたなら/荒井由実



「国内で最も再生されたポッドキャスト」

1. Hapa 英会話 Podcast

2. kemio の耳そうじクラブ

3. TED Talks Daily

4. 霜降り明星のオールナイトニッポン 0(ZERO)

5. めざまし英会話



