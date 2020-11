RHYMESTER、ライブ哲学を綴った初オフィシャルブック発売

RHYMESTERが、2020年12月23日にグループ初となるオフィシャルブックを『KING OF STAGE ~ライムスターのライブ哲学~』を発売する。



本書は、グループが結成30周年を記念して行った全国ツアー「KING OF STAGE VOL. 14 ~47 都道府県 TOUR 2019~」と並行して「ぴあアプリ」にて連載した「RHYMESTER: One for the Road ~47 都道府県ツアー日記~」を書籍化したもの。「キングオブステージ」ことライムスターのライブの魅力を余すことなく伝えた内容となっている。



彼らが初めて明かすライブアーティストとしての心得は、30年の歳月をかけて研ぎ澄ましてきた「ステージの王」の創意工夫の集大成。ライムスターが日本の音楽シーンで生きながらえてきた理由、ライムスターが日本でヒップホップを表現することに向き合ってきた試行錯誤の歴史が詰まった一冊。書籍化にあたって、ライムスターのライブパフォーマンスの魅力にさらに多角的に迫るべく追加取材を行って併録。ライムスター2万字インタビュー、Mummy-Dが説く裏方スタッフとの「チーム論」、DJ JIN がDJ 松永(Creepy Nuts)とDJ DAISHIZENを招いてライブDJの実態を語らう「ライブDJ 鼎談」、宇多丸がゴスペラーズの盟友・村上てつやとMCについて意見交換する白熱の「ライブ哲学」対談のほか、cherry chill willの撮影による初出のツアー写真も掲載されている。





<書籍情報>







RHYMESTER

KING OF STAGE ~ライムスターのライブ哲学~



著者:ライムスター / 高橋芳朗

発売:2020年12月23日(水)

定価:1818円(税抜)

書籍・電子書籍:書店、ネット書店にて販売

サイト:https://www.piabooks.com/kingofstage



【コンテンツ】

・ライムスター47都道府県ツアーグラビア by cherry chill will

・はじめに

・ライムスター 2万字インタビュー「King of Stageへの道」

・RHYMESTER: One for the Road〜47都道府県ツアー日記〜

・Mummy-D「チーム論」

・DJ JIN×DJ松永(CREEPY NUTS)×DJ DAISHIZEN「ライブDJ鼎談」

・宇多丸×村上てつや(ゴスペラーズ)「対談:ライブ哲学」

・ライムスター「King of Stage」全スケジュール



オフィシャルサイト:https://www.rhymester.jp/