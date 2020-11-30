ODD Foot Works、自主レーベルより最新EPデジタルリリース

ODD Foot Worksが、2020年12月9日に最新EP『Qualification 4 Files』をデジタルリリースする。



今作は、ODD Foot Worksが設立した自主レーベル「Tokyo Invader」より第一弾としてリリース。混沌を極めた2020年と向き合いながら制作したという本作は、各メンバーの創造性が化学反応を起こしながら、現在地から飛翔するイメージを描いていく作品に仕上がった。ミックスはGiorgio Blaise Givvn、マスタリングは熊野功雄（PHONON STUDIO）が担当している。



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また、2020年12月30日には東京・LIQUIDROOMにて単独公演「ODD Foot Works」を、有観客＆配信で開催予定。詳細は以下より。





＜リリース情報＞







ODD Foot Works

『Qualification 4 Files』



リリース日：2020年12月9日（水）

配信リンク：https://ssm.lnk.to/Q4F



＝収録曲＝

1. ULTRA

2. KEANU

3. Papillon

4. 浪漫飛行機



Mixed by Giorgio Blaise Givvn

Mastered by Isao Kumano（PHONON STUDIO）



＜ライブ情報＞



ODD Foot Works

「ODD Foot Works」



2020年12月30日（水）東京・LIQUIDROOM

時間：Open 19:00 / Start 20:00

act：ODD Foot Works

チケット前売4500円（税込・1ドリンクオーダー）



チケット一般発売：12月12日（土）〜

【オフィシャルサイト先行予約（抽選） 】

e+スマチケ受付期間：11月30日（月）20:00 〜 12月6日（日）23:00

受付URL：https://eplus.jp/oddfootworks-hp/

枚数制限：お1人様2枚まで

※電子チケットのみの受付です。

※必ず注意事項に同意の上、お申込みください。





生配信チケット

配信プラットフォーム：ローチケ LIVE Streaming（ZAIKO）

視聴チケット：2500円（税込・1ドリンクオーダー）

アーカイブ：生配信終了後〜2021年1月2日（土）23:59

視聴チケット発売期間 2020年11月30日（水）20:00 ～ 2021年1月2日（土）21:00

視聴チケットご購入→ https://l-tike.zaiko.io/e/oddfootworks1230



公式サイト：oddfootworks.com