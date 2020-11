最優秀ダンスビデオ賞受賞、NiziUの最新オフショットに「最高な姿を見れて幸せ」の声

NiziUの公式Twitterが29日(日)、MVの祭典「MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-」と『Love music』(フジテレビ)に出演後のオフショットを公開した。



【写真】「どんどん魅力的になってる」NiziUの最新オフショット



ソニーミュージックと韓国のJYPエンターテインメントによる日韓合同オーディションプロジェクト「Nizi Project」で選出された日本人9名によって結成されたNiziU。デジタルミニアルバム『Make you happy』のMVは公開から2カ月で1億回再生を突破し、年末には紅白歌合戦への出場も決定している。



NiziUの公式Twitterは29日(日)、最優秀ダンスビデオ賞を受賞した「MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-」と『Love music』(フジテレビ)に出演後のオフショットを公開した。



それぞれの投稿には「どんどん魅力的になってる」「最高でした!」「とっても可愛かった」「最高な姿を見れて幸せ」などの声が寄せられている。



▽NiziU

Twitter:@NiziU__official

Instagram:niziu_artist_official



【あわせて読む】NiziU、MV2000万再生突破、感謝のオフショット連投に「最高すぎる」「可愛さしかない」の声