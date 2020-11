「志望校に行きたい！」試験まで残り3ヵ月…受験生の不安と熱い思い

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。11月27日(金)の放送では、応援部「宣言メイト」に書き込まれた、リスナーの志望校への熱い思いを紹介! そのメッセージにパーソナリティで応援部顧問のこもり教頭がエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。<リスナーからの宣言>「夏休みに志望校のレベルを上げた。最初は“みんなが狙っている”とか“気になってる子が行きたがっているから”とかだった。でも今は違う、本当に志望校に行きたい! 共通テストの点もまだまだ足りていないし、2次試験の対策もできていないので、めっちゃめっちゃ不安だけど……まだ3ヵ月ある。使い方次第でどうにでもなる期間。やれるだけの全力を出して頑張ります!」(愛知県 18歳 女性)こもり教頭:めちゃくちゃいいと思う! 期間が迫っていたり“これをしなきゃいけない”って、目の前にある問題が多ければ多いほど、普通はネガティブになっていくけど、逆に「不安だけど3ヵ月ある。使い方次第でどうにでもなる」って、マインドを自分でポジティブに持っていけるのは、本当にすごいことだと思う。何より僕が“素敵だな”と思うのは、(志望校に)行きたい最初の理由が「“みんなが狙っている”とか、“気になってる子が行きたがっているから”」。最初はそれでいいんですよ! きっかけは些細なことでもいいんだけど、そこからどんどん自分の決意が決まっていって、自分の意志で“そこに通いたい!”と思えた。その“自分が選んだ”っていうことが、ものすごく力を発揮すると思うので。残り3ヵ月、めちゃくちゃ不安があると思うし、やらなきゃいけないこともいっぱいあるけど、負けずに頑張ってほしい!<リスナーからの宣言>「私は小学生5年生のときに、あることで教室に入ることが怖くなりました。そのときに、保健室の先生が話を聞いてくれて、休み時間に保健室で過ごして、気持ちを楽にしてくれました。私はその先生に感謝し、次第に憧れるようになって“養護教諭になりたい”という夢を持ちました。その先生が受験生のときに目指していた大学に合格することが私の目標です。志望する大学に合格して、子どもに頼られるような養護教諭になりたいです!」(兵庫県 16歳 女性)こもり教頭:“夢がある”っていうのは素敵なことだし、その夢を持つキッカケになった先生が、身近にいるっていうことがすごく大事というか。必ずしも夢にバックボーンが必要ってわけではないですけど、やっぱりバックボーンがある夢って、心が折れそうになったときでも助けてくれる。だから、目指したいものが明確になってるっていうことが1番のパワーになると思うんで、そこを目指して本当に頑張ってほしい!そして、夢を叶えて、またたくさんの人を助けられるような人になってほしい、って思います。* * *こもり教頭:自分が今までやってきたこととか、いざ本番前になったときって、“あのとき、こうしとけば”“もっと真面目に向き合っていれば”とか、自分に“たら・れば”をしちゃうじゃないですか。さかた校長:そうだね。こもり教頭:あと、こういうのって数字とか結果とかが目に見えてわかることだから、なおさら焦っちゃうけど、でも、今の自分を作っているのって、絶対に過去の自分だし、自分は1人しかいないから、“やりたい!”と思ったことにまっすぐ進んだほうがいい。今まで努力した自分を認めて、それを力にして頑張らなきゃいけないなと思うから。いろいろ不安に思うことはいっぱいあるけど、考えを逆にして“ポジティブ”に変えてほしいなと思う。校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/