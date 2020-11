『すみっコぐらし』のケーキ発売！メッセージカード＆すみっコと写真が撮れるアプリ付き♪

バンダイ キャンディ事業部は、人気キャラクターのデコレーションケーキシリーズ『キャラデコ』より、「すみっコぐらし」のデザインを施した『キャラデコお祝いケーキ すみっコぐらし』を2020年12月1日(火)より、全国の不二家にて順次発売する。



『キャラデコお祝いケーキ すみっコぐらし』は、受け取った瞬間から嬉しい、キャラクターがデザインされたケーキ箱付き。ケーキにはキャラクターがデザインされたサイドフィルムが巻かれているほか、自分達で楽しくデコレーションできるようにと、専用のピックも付いている。



さらに、1枚ずつ切り取って使うことができる「すみっコ」がつながったデザインのメッセージカード、「すみっコ」たちと写真が撮れる無料アプリの特典付き♪



お誕生日や記念日のお祝いを彩る、とっても可愛い『すみっコぐらし』のキャラクターのケーキ。サイズは直径約145mm、価格は税抜きで各3500円となっている。



(C)San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.