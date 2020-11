『ヒロアカ』劇場版第3弾が2021年夏に公開決定！ 初ビジュアル解禁

週刊少年ジャンプ(集英社刊)で連載中の堀越耕平による大人気コミックを原作とするアニメシリーズ『僕のヒーローアカデミア』の劇場版第3弾が、2021年夏に劇場公開されることが決定した。



2014年7月より週刊少年ジャンプ(集英社刊)にて連載され、既刊28巻のコミックスのシリーズ累計発行部数は2800万部を突破、さらにこれまでTVアニメ1期~4期が放送され、2021年春から第5期の放送を控えている大人気作品『僕のヒーローアカデミア』(原作:堀越耕平)。

総人口の約8割が超常能力 ”個性” を持って生まれる世界で、人々と社会を守る職業・ヒーローになることを多くの若者が夢見る中、”無個性” で生まれてしまった主人公・緑谷出久(デク)が一人前のヒーローを目指してヒーロー輩出の名門校で成長していく姿を描く物語は、多くの共感と興奮を呼び、連載当初より人気が沸騰。日本国内だけに留まらず、北米・ヨーロッパ・アジアと世界中で圧倒的な人気を誇っている。



この度、全世界で大人気の ”ヒロアカ” の第3作目となるアニメ劇場版が新たに制作され、2021年夏に公開することが決定!

今作でも原作者の堀越耕平氏が総監修・キャラクター原案を務め、オリジナルの激アツなストーリーが展開。堀越氏からも「映画第3弾をやってもらえる運びとなりました! デクたちを応援し続けてくれてありがとうございます! 第2弾発表の時に「もう映画は無いでしょう」的なコメントを出していたのですが、ありました。多くの方に支えられております。」と喜びと感謝のコメントと共に、デク&爆豪&轟の直筆イラストが到着した。



さらに、早くも劇場版第3弾のビジュアルが初解禁! 原作、アニメでも登場していない、黒を基調にしたオリジナルコスチュームに身を包んだデクと、同じくヒーローを目指すクラスメイトの爆豪勝己と轟焦凍の姿が。「HE WILL MEET THE THREE MUSKETEERS」という意味深なコピーが示すものとは…?



物語の舞台やストーリーなどの詳細はまだまだベールに包まれている本作。第1弾『2人の英雄(ヒーロー)』・第2弾『ヒーローズ:ライジング』に続き、激アツな続報に乞うご期待!

”ヒロアカ” 劇場版は、更に向こうへ! PLUS ULTRA<プルスウルトラ>!!



(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社



<原作者・堀越耕平 コメント>

映画第3弾をやってもらえる運びとなりました!デクたちを応援し続けてくれてありがとうございます!

第2弾発表の時に「もう映画は無いでしょう」的なコメントを出していたのですが、ありました。多くの方に支えられております。もうどの方角にも足を向けて寝られないので逆立ちで寝るしかない。



◆作品情報

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE3(仮題)



公開日:2021年夏

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社『週刊少年ジャンプ』連載)

監督:長崎健司

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーション制作:ボンズ



<TVアニメ>

【1期】放送時期:2016年4月~6月/放送局:MBS・TBS系 毎週日曜 17:00~

【2期】放送時期:2017年4月~9月/放送局:読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜17:30~

【3期】放送時期:2018年4月~9月/放送局:読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜17:30~

【4期】放送時期:2019年10月~4月/放送局:読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜17:30~

(※一部地域を除く)

【5期】放送時期:2021年春/放送局:読売テレビ・日本テレビ系



(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社