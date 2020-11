メディコム・トイから映画『STAND BY ME ドラえもん 2』のフィギュア発売！

メディコム・トイが展開するソフビ製フィギュアVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)やミニサイズのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)で、『ドラえもん』のアイテム情報が一挙にリリースされた。



(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners



VCD ドラえもん(STAND BY ME ドラえもん 2 Ver.)/メディコム・トイ/5800円+税/2020年12月発売予定/映画『STAND BY ME ドラえもん 2』のイメージを忠実に再現したソフビ製フィギュア。全高約18センチ。



(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners



UDF STAND BY ME ドラえもん 2 Ver./メディコム・トイ/1800円+税(★)、各1200円+税/2020年12月発売予定/映画『STAND BY ME ドラえもん 2』のイメージを忠実に再現したミニサイズのフィギュア。ドラえもん、どこでもドア、のび太&しずかの全3種。各全高約6.5~9.8センチ。



(C)Fujiko-Pro



MINI VCD ピー助/メディコム・トイ/4500円+税/2020年12月発売予定/藤子・F・不二雄ミュージアムの屋上庭園「はらっぱ」にいるピー助をミニチュアサイズで再現したソフビ製フィギュア。全高約19.5センチ。

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム限定商品。

(問)川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムショップ 044-911-0922 (火曜休館日以外 10~18時)



(C)Fujiko-Pro



彫刻家ドラえもん White Ver./メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年12月発売予定/てんとう虫コミックス『ドラえもん』第17巻のトビラ(表紙ではない)のイラストを立体化したアイテム。以前発売された物はグレーだったが、今回は白一色。全高約35センチ。

ドラえもんチャンネルで先行発売後、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。



メディコム・トイではドラえもん以外にもVCDやUDFその他のフィギュアを発売している。続けてそれらの新作情報をお届けしよう。



(C) 西野亮廣/「映画えんとつ町のプペル」製作委員会



UDF えんとつ町のプぺル、ルビッチの帽子(映画 えんとつ町のプペル)(Le Reve)/メディコム・トイ/1500円+税(左)、2000円+税(中)、2万8000円+税(右)/2020年12月発売予定(左、中)、2020年12月より順次発送予定(右)/『映画 えんとつ町のプペル』のミニフィギュアと帽子。フィギュアは各全高約9~12センチ、帽子はS、M、Lの3サイズで、製作は圓館和貴子(Le Reve)。

帽子は、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年11月24日(火)00:00~2021年1月末(予定)まで注文受け付けの受注生産品となる。



(C) 2020 Peanuts Worldwide LLC

MADE WITH SWAROVSKI(R) CRYSTALS



UDF CRYSTAL DECORATE SNOOPY/メディコム・トイ/各7万8000円+税(送料別)/2021年2月より順次発送予定/UDFをスワロフスキー(R)・クリスタルを使用し、LIGHTS STYLE社がデコレーションしたアイテム。GOLFER SNOOPY、VINTAGE SNOOPY、SNOOPY w/HEARTの全3種。各全高約6.9~7.5センチ。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年11月24日(火)00:00 から注文受け付け。オーダーメイドで月に数体しか生産できないため、発送に6ヶ月以上お時間をいただく場合あり。また受注状況により、受注を停止する場合あり。



(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996



UDF 名探偵コナン シリーズ3/メディコム・トイ/1800円+税(★)、各1200円+税/2020年12月発売予定/アニメ『名探偵コナン』のキャラクターを小サイズで立体化。江戸川コナン(サッカーver.)、眠りの小五郎 & 江戸川コナン、世良真純、沖矢昴、赤井秀一(スナイパー)の全5種。各全高約4.4~10.3センチ。



ELVIS TM and ELVIS PRESLEY TM are trademarks of ABG EPE IP LLC Rights of Publicity and Persona Rights: Elvis Presley Enterprises, LLC (C) 2020 ABG EPE IP LLC elvis.com



VCD ELVIS PRESLEY GOLD Ver./メディコム・トイ/8800円+税/2021年4月発売予定/伝説的な歌手エルヴィス・プレスリーをレトロデフォルメでソフビフィギュア化したアイテム。全高約24センチ。



(C) 2020 Sekiguchi Co., Ltd.

(C) KAORI HINATA



SMAK! MORRIS、SMAK! モンチッチ -HAPPY GIFT BOX-/製造元:セキグチ、発売元:メディコム・トイ/1万6000円+税(SMAK! MORRIS)、1万2000円+税(SMAK! モンチッチ -HAPPY GIFT BOX-)/2020年12月発売予定/アーティスティックなモンチッチを不定期に発表するスペシャルプログラム「SMAK! 」(SEKIGUCHI & MEDICOM TOY ARTISTIC MONCHHICHI PROJECT featuring KAORI HINATA!)のアイテム。

ひなたかほりの代表作、つのがはえた猫のMORRIS(モリス)と、スペシャルな衣装のモンチッチが登場。プラスチック製ジョイント「ポキポキ」を内蔵しておりポーズが固定できる。各全高約27~30センチ。



(C) PROJECT Gatimutidori. All Rights Reserved.



ガチムチ鳥4(ブンチョウさん、アフリカオオコノハズクさん、アカコンゴウインコさん、オウサマペンギンさん、オオハシさん)/プレステージ/1回500円(税込)/2020年11月下旬発売予定/カプセルトイ。鳥がガチムチマッチョになったミニフィギュア。力みなぎる構えは鳥人拳法! 原型製作は筋肉表現に定評のあるフィギュアメーカーCCP。全5種、各全高約6センチ。

最初のページで紹介したドラえもんのように、同じキャラクターのVCDとUDFの造形がそっくりで、サイズ以外では区別が付きにくい場合がある。

これは、メディコム・トイでは3DCG設計を採用しており、VCDとUDFで同じ設計データを使用する場合があるためだ。

ただし造形や成型の制約により、VCDとUDFで設計を変える場合もある。



