うまい棒のうまえもんがベアブリックになった！

お財布に優しいお菓子として有名なやおきんの「うまい棒」、そのパッケージのキャラクターである「うまえもん」が、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

商品名としてはうまえもんではなく「BE@RBRICK うまい棒」となっている。





(C) やおきん

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK うまい棒/販売元:DARLING! DARLING!、発売元:メディコム・トイ/2000円+税/2020年12月発売予定/「うまい棒」のベアブリック。全高約7センチ。

うまい棒ショップ、楽駄屋にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)やおきん https://yaokin-s.cms2.jp/contact.html



続けてベアブリックの新作情報をお届けしよう。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。商品名に特にパーセント表記がない場合、一部の例外を除いて100%である。



(C) murotsuyoshi (C) Moyoco Anno/Cork

(C) さくらプロダクション/日本アニメーション

(C) MUTANT VINYL HARDCORE (C) つげ義春 THE BOYS TM

(C) 2020 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK SERIES 41/メディコム・トイ/各450円+税/2020年12月発売予定/ベアブリックのシリーズ第41弾。今回は漫画『ねじ式』『監督不行届』やアニメ『ちびまる子ちゃん』『トムとジェリー』、WEBドラマ『THE BOYS』、世間で話題の妖怪アマビエなどがモチーフとなっている。どれが出るかお楽しみのブラインドパッケージ。



GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK GIZMO 1000% Costume Ver./メディコム・トイ/4万8000円+税/2021年3月発売・発送予定/映画『GREMLINS』(邦題『グレムリン』)に登場するモグワイのギズモをベアブリック化。ファーの着ぐるみを着たコスチューム版だ。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年11月24日(火)00:00から12月10日(木)23:59まで注文受け付け。



(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 黒メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:不二家/1万4000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/2020年12月発売予定/不二家のペコちゃんが招き猫に扮したベアブリックの新色。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて販売。1000%はメディコム・トイ直営店舗、及び運営オンラインストア各店でも発売予定。いずれも数量限定、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土日祝日除く平日10~18時)



(C) 2020 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Shaquille O'Neal (Orlando Magic) 100% & 400%(左)、

BE@RBRICK Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 100% & 400%(右)/メディコム・トイ/各1万3000円+税/2021年4月発売・発送予定/アメリカのプロバスケットボールリーグNBAのスタープレイヤー、シャキール・オニールとアレン・アイバーソンのベアブリックが登場。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年11月24日(火)00:00から12月10日(木)23:59まで注文受け付け。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK marble 400%/メディコム・トイ/9500円+税/2021年3月発売・発送予定/「BE@RBRICK SERIES 40」にpatternとして収録されたmarble(大理石模様)が400%になって発売。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年11月24日(火)00:00から12月10日(木)23:59まで注文受け付け。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



歌川国芳 BE@RBRICK「金魚づくし」100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年12月中旬発売予定/歌川国芳の描いた浮世絵をプリントしたベアブリック。背中には国芳の銘と落款入り。

セブンネットショッピング (https://7net.omni7.jp/top)にて販売。

(問)omni7 (https://www.omni7.jp/account/OP_OSD0980_001.do?r_url=https://faq.omni7.jp/omni7help/s/contactsupport)



(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

ELVIS (TM) and ELVIS PRESLEY TM are trademarks of ABG EPE IP LLC Rights of Publicity and Persona Rights: Elvis Presley Enterprises, LLC (C) 2020 ABG EPE IP LLC elvis.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Andy Warhol's ELVIS PRESLEY 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/2021年3月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルが伝説的歌手エルヴィス・プレスリーをモチーフにした作品を用いたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年11月24日(火)00:00から12月10日(木)23:59まで注文受け付け。



(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT #7 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万8000円+税(右)/2021年3月発売・発送予定/アーティストのジャン=ミシェル・バスキアの作品を使ったベアブリック、第7弾。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年11月24日(火)00:00から12月10日(木)23:59まで注文受け付け。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK J.S.B. 3RD Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:LDH apparel、発売元:メディコム・トイ/1万6800円+税(左2点)、7万5000円+税(右)/2021年3月発売・発送予定/ファンションブランドJ.S.B.のベアブリック、第3弾。ボディがクリア成型で内部にJ型、S型、B型のビーズが入っている。

VERTICAL GARAGE 直営店舗及びVERTICAL GARAGE ONLINE STORE(verticalgarage.jp)にて発売予定。1000%はメディコム・トイ直営店舗、及びオンラインストア各店でも販売予定。いずれも数量限定、なくなり次第終了。

(問)VERTICAL GARAGE NAKAMEGURO 03-6416-0918



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK atmos WHITE CHROME Ver. 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年12月発売予定/スニーカーストアatmos(アトモス)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、及び全国のatmos店舗、他一部店舗にて発売。

(問)ATMOS SENDAGAYA 03-5843-1017(11~19時)



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK FREI 100% & 400%/販売元:FREIKNOCK JAPAN、発売元:メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売予定/韓国発のファッションブランドFREI(フライ)のベアブリック。蓄光仕様。

メディコム・トイ直営各店舗、及び全国のatmos店舗(一部店舗を除く)、 FREI official website(http://www.freiwebsite.com/)にて発売。

(問)FREIKNOCK JAPAN(info@freiknock.jp)



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK GOD SELECTION XXX 1000% WHITE(左)、BLACK(右)/メディコム・トイ/各4万2000円+税/2020年12月19日発売予定/ファッションブランドGOD SELECTION XXXのベアブリック。2色同時展開。

GOD SELECTION XXX直営店舗、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。



最初のページで紹介した「うまい棒」のうまえもんだが、当初は名前がなかった。だが2017年に正式に「うまえもん」と命名されている。

なお、うまみちゃんという、うまえもんにまるで似ていない美少女キャラ的な姿の妹も存在する。



問い合わせ先:(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



