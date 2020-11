堀越耕平原作によるアニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇場版第3弾が、2021年夏に公開されることが発表された。

2018年公開の「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~」、2019年公開の「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」に続き、今回の劇場版も原作者の堀越が総監修・キャラクター原案を担当。映画オリジナルのストーリーが展開される。堀越からは「映画第3弾をやってもらえる運びとなりました!デクたちを応援し続けてくれてありがとうございます!」という喜びのコメントとともに、緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍を描いたイラストが寄せられた。さらに劇場版第3弾のビジュアルも公開。原作とアニメでも登場していない、黒を基調としたオリジナルコスチュームに身を包んだデク、爆豪、轟の姿が描かれ、「HE WILL MEET THE THREE MUSKETEERS」という意味深なキャッチコピーが記された。物語の舞台やストーリーなどの詳細は追って発表される。

堀越耕平コメント

映画第3弾をやってもらえる運びとなりました!デクたちを応援し続けてくれてありがとうございます!

第2弾発表の時に「もう映画は無いでしょう」的なコメントを出していたのですが、ありました。多くの方に支えられております。もうどの方角にも足を向けて寝られないので逆立ちで寝るしかない。

「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE3(仮題)」

2021年夏全国公開



原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:長崎健司

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーション制作:ボンズ

(c)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c)堀越耕平/集英社