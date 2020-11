◆ 30日の第2試合から準々決勝



東京ドームで連日熱戦が繰り広げられている『第91回都市対抗野球大会』。大会8日目の29日は、日本新薬(京都市)、Honda熊本(大津町)、四国銀行(高知市)の3チームが2回戦を突破し準々決勝進出を果たした。



2回戦はあすの第1試合(ヤマハ-NTT東日本)で終わり、ベスト8が決定。第2試合からは4強進出をかけた準々決勝が行われる。



8日目の試合結果と9日目以降の試合予定は以下の通り。





▼ 第1試合

日本新薬 5 - 2 三菱重工広島

広島市|100 000 100|2

京都市|000 014 00X|5



京都市・日本新薬が一発攻勢で逆転勝ち。先制を許すも、4回に6番・正木健太郎(27=創価大)が同点ソロを放ち、5回に1番・舩曳海(22=法政大)の勝ち越しソロ、4番・福永裕基(24=専修大)の3ランで突き放した。今季限りで活動休止となる広島市・三菱重工広島は反撃及ばず2回戦敗退となった。





▼ 第2試合

ホンダ熊本 4 - 1 JR東日本

東京都|001 000 000|1

大津町|000 130 00X|4



前日の狭山市・ホンダに続いて“ホンダ勢”の大津町・ホンダ熊本が準々決勝進出を決めた。阪神からドラフト2位指名を受けた東京都・JR東日本の伊藤将司(24=国際武道大)は7回途中から1回2/3を1安打無失点と好投したが、打線の奮起なく2回戦敗退となった。





▼ 第3試合

パナソニック 1 - 2 四国銀行

高知市|000 200 000|2

門真市|000 000 010|1



高知市・四国銀行が初の準々決勝進出。1回戦を130球で完封した菊池大樹(27=龍谷大)が中2日で4回無失点と好投し、補強選手の2番手・山本凌(24=JR四国・福井工大)も5回1失点の好救援。5年連続54度目の出場だった門真市・パナソニックは投手陣が奮投するもあと1本が出ず、2年連続の8強進出とはならなかった。





◆ 大会9日目・11月30日の試合予定



▼ 第1試合[2回戦]

ヤマハ(浜松市)

vs

NTT東日本(東京都)



▼ 第2試合[準々決勝]

セガサミー(東京都)

vs

NTT西日本(大阪市)



▼ 第3試合[準々決勝]

ホンダ(狭山市)

vs

西部ガス(福岡市)





◆ 大会10日目・12月1日の試合予定



▼ 第1試合[準々決勝]

日本新薬(京都市)

vs

ホンダ熊本(大津町)



▼ 第2試合[準々決勝]

四国銀行(高知市)

vs

ヤマハ・NTT東日本の勝者





◆ 大会11日目・12月2日の試合予定



▼ 第1試合[準決勝]

14時00分開始



▼ 第2試合[準決勝]

18時00分開始





◆ 大会12日目・12月3日の試合予定



▼ 決勝戦

18時00分開始