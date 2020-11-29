サカナクション、オンラインライブを完全収録した映像作品リリース

サカナクションが、2020年8月16日に行なったオンラインライブ「SAKANAQUARIUM 光 ONLINE」を全編完全収録したライブ映像作品を2021年3月17日にリリースする。



完全生産限定盤には、サカナクションメンバー5名および関係者のインタビューとオンラインライブの裏側に密着した映像で構成された60分を超えるドキュメンタリーが特典映像として収録。さらに、サカナクションのライブ映像作品としては初の試みのライブ音源CDが2枚収録される。本作のライブ映像本編・データブック・パッケージデザインは、すべてライブの総合演出を担当した田中裕介が手掛けた。ライブ本編の音源は、普通のステレオスピーカーやヘッドフォンなどで3Dサウンドを体感できるようにミックス。



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さらに120P以上となる豪華特殊仕様の「SAKANAQUARIUM 光 ONLINE 完全データブック」は"新しいオンラインライブの在り方を提示した"サカナクションの画期的なオンラインライブの裏側を捉えたものになっている。





＜商品情報＞



サカナクション

映像作品『SAKANAQUARIUM 光 ONLINE』



発売日：2021年3月17日（水）



ファンクラブ受注生産商品：14500円（税別）

＝収録内容＝

DISC1 Blu-ray DISC1（8/16ライブ本編＋特典映像）

DISC2 Blu-ray DISC2（8/15 FC限定ライブ本編）

DISC3 CD1（8/16のライブ音源前編）

DISC4 CD2（8/16のライブ音源後編）

・DISC1、DISC2：歌詞字幕表記機能付き（ライブ本編のみ対象）

・DISC1-4：プレイパス機能付き（ライブ本編のみ対象）

特典グッズ：オリジナル不織布マスク3枚 + 光 ONLINE限定デザインマフラータオル★

豪華特殊仕様 SAKANAQUARIUM 光 ONLINE 完全データブック（120P以上予定）

★印がNF member完全生産限定盤のみ付属

予約受付期間：2020年12月20日（日）23：59まで



【DISC1、CD】収録楽曲

SAKANAQUARIUM 光 ONLINE (2020年8月16日公演)

1. グッドバイ

2. マッチとピーナッツ

3. 「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」

4. ユリイカ

5. ネイティブダンサー

6. ワンダーランド

7. 流線

8. 茶柱

9. ナイロンの糸

10. ボイル

11. 陽炎

12. モス

13. 夜の踊り子

14. アイデンティティ

15. 多分、風。

16. ルーキー

17. ミュージック

18. 新宝島

19. 忘れられないの

20. さよならはエモーション



【DISC2】収録楽曲

SAKANAQUARIUM 光 ONLINE （2020年8月15日 FC限定公演）

1. グッドバイ

2. マッチとピーナッツ

3. 「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」

4. ユリイカ

5. ネイティブダンサー

6. ワンダーランド

7. 流線

8. 茶柱

9. ナイロンの糸

10. ボイル

11. 陽炎

12. モス

13. 夜の踊り子

14. アイデンティティ

15. 多分、風。

16. ルーキー

17. ミュージック

18. 新宝島

19. 忘れられないの

20. さよならはエモーション



完全生産限定盤Blu-ray：9800円（税別）

＝収録内容＝

DISC1 Blu-ray/DVD （8/16ライブ本編＋特典映像）

DISC2 CD1（8/16のライブ音源前編）

DISC3 CD2（8/16のライブ音源後編）

・DISC1：歌詞字幕表記機能付き（ライブ本編のみ対象）

・DISC1-3：プレイパス機能付き（ライブ本編のみ対象）

豪華特殊仕様 SAKANAQUARIUM 光 ONLINE完全データブック（120P以上予定）



＝Blu-ray、CD収録楽曲＝

同上



完全生産限定盤DVD：9800円（税抜）

SAKANAQUARIUM 光 ONLINE

＝収録内容＝

DISC1 DVD 1（8/16ライブ本編）

DISC2 DVD 2（特典映像）

DISC3 CD1（8/16のライブ音源前編）

DISC4 CD2（8/16のライブ音源後編）

・DISC1：歌詞字幕表記機能付き

・DISC1、3、4：プレイパス機能付き

豪華特殊仕様 SAKANAQUARIUM 光 ONLINE完全データブック（120P以上予定）

CD / DVD収録楽曲：同上



通常盤Blu-ray：4800円（税別）

DISC1 Blu-ray （8/16ライブ本編）

・歌詞字幕表記機能およびプレイパス機能付き

Blu-ray収録楽曲：同上



通常盤DVD：3800円（税別）

DISC1 DVD （8/16ライブ本編）

・歌詞字幕表記機能およびプレイパス機能付き

DVD収録楽曲：同上



サカナクションOfficial site：http://sakanaction.jp/