明治安田生命J3リーグ第30節が28日から29日にかけて各地で行われた。

前節、今シーズン初めて土をつけられたブラウブリッツ秋田はアウェイでロアッソ熊本と対戦。先制を許したものの前半のうちに同点に戻すとその後はゴールラッシュ。4得点を奪い快勝した。

SC相模原はホームでガイナーレ鳥取と対戦。36分に和田昌士のゴールで先制し折り返したが54分、鳥取にゴールが生まれ試合は振出しに戻った。再度試合を動かしたのは相模原だった。77分、79分と立て続けにネットを揺らし2点のリードを奪った。後半アディショナルタイムに鳥取MF三沢直人に得点を許したものの、これ以上はシャットアウト。3-2で打ち合いを制した相模原が白星を飾った。

第30節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第30節結果

藤枝MYFC 1-0 ガンバ大阪U-23

カマタマーレ讃岐 0-1 FC岐阜

SC相模原 3-2 ガイナーレ鳥取

ヴァンラーレ八戸 1-1 Y.S.C.C.横浜

いわてグルージャ盛岡 0-1 鹿児島ユナイテッドFC

福島ユナイテッドFC 1-0 アスルクラロ沼津

AC長野パルセイロ 1-0 FC今治

カターレ富山 2-1 セレッソ大阪U-23

ロアッソ熊本 2-4 ブラウブリッツ秋田

■順位表

1位 秋田(勝ち点71/得失点差+42)

2位 相模原(勝ち点53/得失点差+6)

3位 長野(勝ち点52/得失点差+18)

4位 岐阜(勝ち点52/得失点差+13)

5位 富山(勝ち点47/得失点差+11)

6位 鳥取(勝ち点47/得失点差+6)

7位 熊本(勝ち点47/得失点差+6)

8位 今治(勝ち点46/得失点差+7)

9位 鹿児島(勝ち点46/得失点差+5)

10位 藤枝(勝ち点43/得失点差+2)

11位 福島(勝ち点39/得失点差-5)

12位 沼津(勝ち点35/得失点差-4)

13位 岩手(勝ち点35/得失点差-16)

14位 G大23(勝ち点29/得失点差-11)

15位 八戸(勝ち点29/得失点差-13)

16位 讃岐(勝ち点27/得失点差-15)

17位 YS横浜(勝ち点24/得失点差-26)

18位 C大23(勝ち点21/得失点差-26)

■第31節の対戦カード

▼12月5日(土)

13:00 岩手 vs 熊本

13:00 秋田 vs 今治

14:00 富山 vs 讃岐

14:00 鹿児島 vs 福島

14:00 C大23 vs 讃岐

15:00 岐阜 vs 鳥取

▼12月6日(日)

13:00 八戸 vs 相模原

13:00 YS横浜 vs 長野

13:00 沼津 vs G大23