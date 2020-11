講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、23日~29日に渡って公開された。

桐原美月

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「ヤンマガアザーっす!」には『オオカミくんには騙されない』や『めざましテレビ』の染野有来、アイドルユニット「リルネード」メンバーの桐原美月が登場。火曜「グラドルが水着で○○」では、花咲ひよりが水着でボーリングし、水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」では松本妃代が登場する。

木曜「井上和香・レジェンドグラドル! 復刻版デジタル写真集2」ではグラビア界を席巻した“ワカパイ”の伝説的写真集『WAKASHIBORI』(2004年刊)からセクシーの女神が放つ色っぽ表情と国宝級BODYを見せる。金曜「ミスマガ2020コスプレ対決」では、ミスマガ2020メンバーが「犬派 VS 猫派」「サッカー派 VS バスケ派」をテーマにそれぞれコスプレを披露し、今回は早川渚沙がキュートな三毛猫とバスケガールになりきった。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では相沢菜々子のやわらかい表情が満載に。日曜「坂道ネクストジェネレーション+」では、乃木坂46・掛橋沙耶香が得意のギター弾き語り姿などを見せた。

(c) 唐木貴央/ヤンマガWeb (c) 藤本和典/ヤンマガWeb (c) カノウリョウマ/ヤンマガWeb (c) 飯酒盃智明/ヤンマガWeb (c) 井ノ元浩二/ヤンマガWeb (c) 田中智久/ヤンマガWeb (c)鈴木ゴータ/ヤンマガWeb