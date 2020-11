年末年始限定！ 『すみっコぐらし』のカードゲームセットがお得にゲットできる♪

スロウカーブは、大人気キャラクター『すみっコぐらし』のカードゲームセットを年末年始限定で送料無料3300円(税込)にて発売することを発表した。



おうち時間の中でも楽しめる遊びとして、現在、急速に注目を集めているカードゲーム。特にネットを中心に話題を呼んでいるのが『すみっコぐらし』のカードゲーム、「すみっコぐらし あつめよう!すみっコちっぷ」と「すみっコぐらし~みんなでわくわくテント作り!~」だ。



カードゲーム「すみっコぐらし あつめよう!すみっコちっぷ」は、小学生から大人まで楽しめる「坊主めくり」を題材にしたカードゲーム。「すみっコ」や「みにっコ」が描かれたチップを自分の ”すみっこ” に集め、いちばん多くのチップを集めた人が勝利となる。

もう一つの「すみっコぐらし~みんなでわくわくテント作り!~」は、「すみっコ」や「みにっコ」たちが「かわうそ」の力を借りて、みんなでテント作りを目指すカードゲームで、簡単な足し算と引き算を使ったルールで6歳から楽しめるゲームとなっている。



上記2つのセットがお買い得な価格で手に入れられるのは年末年始だけ。この冬は、家族やお友達と一緒に「すみっコ」達のカードゲームを楽しんでみてはいかが?



