明日11月30日(月)にTBS系で放送される「CDTVライブ!ライブ!」の各出演アーティストによる歌唱曲が発表された。

3時間スペシャルとなる30日の放送では、約39年ぶりにTBSの番組で歌唱する松任谷由実が、現在放送中の金曜ドラマ「恋する母たち」の主題歌「知らないどうし」と「真夏の夜の夢」を歌う。福山雅治は「福山フェス」として、ニューアルバム「AKIRA」の収録曲「心音」「革命」や、「IT'S ONLY LOVE」「HELLO」「桜坂」「最愛」などを1時間にわたり歌唱。菅田将暉は映画「STAND BY ME ドラえもん 2」の主題歌「虹」を、King Gnuは最新曲「三文小説」をパフォーマンスする。AIとAwichのスペシャルコラボでは、新曲「Not So Different」のリミックスバージョンが披露される。そのほかのアーティストの演奏曲目は以下の通り。

CDTVライブ!ライブ!

2020年11月30日(月)20:00~22:57

<出演者および歌唱曲>

福山雅治「心音」「革命」「IT'S ONLY LOVE」「HELLO」「桜坂」「最愛」ほか

AI「Not So Different feat.Awich」

King Gnu「三文小説」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Star Traveling」

菅田将暉「虹」

back number「エメラルド」「クリスマスソング」

松任谷由実「真夏の夜の夢」「知らないどうし」

Little Glee Monster「Dear My Friend feat. Pentatonix」「木村カエラ『Butterfly』&Superfly『愛をこめて花束を』スペシャルメドレー」

城田優「I LOVE YOU」(尾崎豊カバー)

山崎育三郎「君に伝えたいこと」

Hilcrhyme「春夏秋冬」