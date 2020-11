11/30発売の食玩はヒプマイ、アイナナ、アヒルックに昭和家電！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2020年11月30日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima キャンディ缶コレクション」。アニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Animaの絵柄を使ったキャンディ入りの缶だ。

缶むき出しではなく不透明のパッケージに包まれたブラインド方式で、どれが出るかはお楽しみ。



全12種の全12人をラインナップ。

各約6×9センチ



続いては「アイドリッシュセブンウエハース14」。アプリやアニメで人気の『アイドリッシュセブン』のプラカード1枚入り。

今回は各グループの華やかな記念日衣装を収録している。一部箔押し仕様。



全39種。

各約8.3×5.6センチ。



お次は「アヒルック!クレヨンしんちゃん」。インパクト抜群のアヒル型の新フォーマットコレクションフィギュア「アヒルック!」シリーズに『クレヨンしんちゃん』が登場だ。

ソフビ製で、水に浮かべて楽しむこともできる。



しんのすけやアクション仮面など、全12種。

各全高約4.5センチ。



『ドラゴンボール』シリーズからは「ドラゴンボール超戦士フィギュア4」が発売。「ドラゴンボール超戦士シールウエハースZ」のイラストを立体化したデフォルメコレクションフィギュアだ。それぞれ専用の台座は雲やエフェクト型になっており、クリア成型。

今弾は『ドラゴンボールZ』のセル編・ブウ編のキャラをラインナップ。「孫悟空 パールカラーVer.」はスーパーレアとなっている。



超サイヤ人2 孫悟飯、セル(完全体)、孫悟空、超サイヤ人3 孫悟空、超サイヤ人 ベジット、魔人ブウ(純粋)、ベジット、孫悟空 パールカラーVer.の全7種+スーパーレア。

各全高約5センチ。



(C)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

(C)アイドリッシュセブン

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション







仮面ライダーシリーズからは『仮面ライダーセイバー』のキャラに『仮面ライダーゼロワン』のキャラを加えたラインナップの「装動 仮面ライダーセイバー Book 2 & 装動 仮面ライダーゼロワン」が発売。



セイバー ドラゴンジャッ君 Aセットなどの全12種。



AセットとBセットの組み合わせ、あるいはボディーとアーマーの組み合わせで、仮面ライダーセイバー ドラゴンジャッ君、仮面ライダーエスパーダ ランプドアランジーナ、仮面ライダーカリバー ジャアクドラゴン、仮面ライダー亡、バトルレイダー、バトルマギアが完成。

各全高約11センチ。

なお、新商品の全貌が分かる商品PVも新たに公開されている。



仮面ライダーシリーズからはもう1アイテム、「HYPER DETAIL GEAR KAMEN RIDER 3」も登場。仮面ライダーの歴代変身ベルトを再現したミニチュアディスプレイモデルだ。

各部ギミックも再現、美麗な塗装と高精細なシールにより彩色を表現している。



聖剣ソードライバー セイバーver.、聖剣ソードライバー ブレイズver.、聖剣ソードライバー エスパーダver.、飛電ゼロワンドライバー、戦極ドライバー 鎧武ver.、戦極ドライバー バロンver.の全6種。

各全長約6センチ。



続いては「GUNDAMガンプラパッケージアートコレクション チョコウエハース6」。ガンダムシリーズのプラモデル、いわゆるガンプラの箱絵を使用したプラカード1枚入り。

全種メタリック仕様で、5種はホロ仕様。



写真の8種を含む、ノーマル28種+レア4種の全32種。

各約8.3×5.6センチ。



ファンシー系では「すみっコぐらし コレクションカードグミ3」が登場。グミはすみっコたちの形で全3種。

カードはすみっコたちのプロフィールカードや、各テーマのおはなしカードなどになっている。



全14種。

各約8.3×5.6センチ。



最後は東芝の昭和レトロ家電を再現した「レトロニクス」。

コンロは1/8スケール、その他は1/12スケールとなっている。フィギュアと一緒に飾れるペーパークラフト付属。



洗濯機 VK-3、白黒テレビ T-14EH、扇風機 夕顔 LP A:黒、B:青、ステレオ ファミリーステレオTAS-310、冷蔵庫 GR-100TS、複合コンロ スナック3 HTS-62 A:赤、B:青の全8種。

洗濯機全高約6センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



(C)2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ・東映

(C)創通・サンライズ

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)F-toys