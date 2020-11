12月2日(水)と9日(水)にフジテレビ系で放送される音楽特番「2020FNS歌謡祭」。12月2日放送の第1夜に出演する松任谷由実のステージに出川哲朗、田中裕二、岡村隆史からなるスモール3が出演することが決定した。

スモール3はバラエティ番組「出川・爆問田中・岡村のスモール3」から誕生したユニット。2020年3月に放送された同番組で、スモール3はユーミンのライブに参加し「番組のテーマソングを作ってくれませんか?」とユーミンに依頼しており、それをユーミンが快諾し、ユーミンの夫である松任谷正隆プロデュースのテーマソングが誕生した。本日11月28日放送の「出川・爆問田中・岡村のスモール3」では、ユーミンからの連絡を受けたスモール3がユーミンと共にレコーディングに挑む姿が視聴者に届けられた。

「2020FNS歌謡祭」では、ユーミンとスモール3が「出川・爆問田中・岡村のスモール3」のテーマソングを披露するほか、ユーミンの新曲パフォーマンスにスモール3がダンスで華を添える。

フジテレビ系「2020FNS歌謡祭」

第1夜

2020年12月2日(水)18:30~23:28

<出演者>

IZ*ONE / Aqours / 絢香 / 嵐 / [Alexandros] / 宇崎竜童 / EXILE / ENHYPEN / 鬼束ちひろ / 尾上松也 / KAT-TUN / 木梨憲武 / 清塚信也 / KinKi Kids / King & Prince / King Gnu / 工藤静香 / 劇団四季「オペラ座の怪人」 / 倖田來未 / 郷ひろみ / 佐藤浩市 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / JO1 / ジェジュン / 柴咲コウ / 菅田将暉 / SixTONES / スモール3(出川哲朗、田中裕二、岡村隆史) / DA PUMP / DISH// / 徳永英明 / 中島美嘉 / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / 浜崎あゆみ / BTS / 藤井尚之 / 藤井フミヤ / 藤巻亮太 / 松下奈緒 / 松田聖子 / 松任谷由実 / 三浦大知 / 水樹奈々 / Mr.Children / 宮野真守 / 宮本笑里 / 森高千里 / 山崎育三郎 / LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン) / LiSA / Little Glee Monster



司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

第2夜

2020年12月9日(水)18:30~22:48

<出演者>

aiko / 嵐 / E-girls / 生田絵梨花 / 瑛人 / AKB48 / A.B.C-Z / 小沢健二 / GACKT / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / KENZO(DA PUMP) / 佐藤二朗 / 櫻坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / THE ALFEE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / JUJU / 城田優 / Snow Man / Sexy Zone / 田代万里生 / 谷村新司 / 東京事変 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 / ナオト・インティライミ / 中川翔子 / Novelbright / 秦基博 / 花總まり / ハラミちゃん / 一青窈 / 日向坂46 / 福山雅治 / 三浦大知 / 宮本浩次 / 森山直太朗 / 山崎育三郎 / Little Glee Monster / 「レ・ミゼラブル」2021カンパニー / and more



司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)