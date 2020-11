ZIGZO髙野哲「デザイン的に数字みたくすると…」2021年6月20日にアルバムリリースを発表した理由とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。11月21日(土)の放送では、4人組バンド・ZIGZOから髙野哲さん(Vo)、櫻澤泰徳さん(Dr)が登場! 毎月リリースしている再録音源について伺いました。逹瑯:メンバーセレクトによる再録音源を毎月リリースしているということですが、なぜ毎月再録しようということになったのですか?櫻澤:コロナ禍に突入したときに、実は我々ミーティングをしていたんです。実際に今年の7月に「ライヴを首都圏3本、関西圏3本でやろう」って言っていたんですけど、それも「ちょっと危ういよね」ってなって。今後ZIGZOにとってどういう動きをすべきかということを話し合ったときに、昨年がデビュー20周年記念ということで、ファンからの投票による再録を作ったんですよね。それとはまた違うバージョンで、メンバーが“今のこの状況のなかで、みんなに届けたい曲を再録しよう”ってことになって。それで、我々としては2021年6月20日(日)に……6年ぶりなのかな? オリジナルアルバムを出そうって。逹瑯:「6月20日」っていうのは、何か特別な日なんですか?髙野:そうなんですよ。ZIGZOっていうのを、デザイン的にグネグネって数字みたくすると“21620”って見えてしまうっていう。逹瑯:2、1、6、2、0……あ~そういうことか! ほんとだ!櫻澤:それで、“21世紀の6月20日は全部「ZIGZOの日」”って勝手に設定してたんですけど、来年が西暦でいうと2021年だから、21年の6月20日の「ZIGZOの日」に、ということで。髙野:まぁアルバムもしばらく出していなかったし、去年の20周年イヤーは、1年かけてツアーをのんびりやらせてもらって。ファンの方からの投票もいただいて、その勢いで。でも2020年は適当にやり過ごして……(笑)。逹瑯:ハハハ(笑)。髙野:22周年目でそういうの(ZIGZOの日)があるし、昔からのファンの方も、“21620がZIGZOっぽい日だね、何かやるよね”みたいのはわかっているから、そこに向けてアルバムをのんびり作っていこう、っていう話が今年の頭の段階であったんだけど、新型コロナが起こって“どうする?”って。櫻澤:そこまでの道のりのあいだに、“そうそうライヴはできないだろう、だけど、我々が歩みを止めているのも違うだろう……”と思って、メンバー主導の再録を今年の6月20日(土)から来年の5月20日(木)まで毎月12曲。そして、そのオチとして6月20日(日)にニューアルバムを出す、みたいなね。◎11月28日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、シンガーソングライターの中島卓偉(なかじま・たくい)さんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack