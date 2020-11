『銀魂 THE FINAL』入場者プレゼントは歴代名エピソード大集結のフィルム風シール！

2021年1月8日(金)より全国公開となる『銀魂 THE FINAL』の入場者プレゼント情報が到着。さらに銀さん、高杉、桂がひた走る新規カットも解禁された。



シリーズ累計発行部数5500万部を超える「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)の超人気コミック『銀魂』(原作:空知英秋)。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして厚い人情をも詰め込んだ、この天下無敵の痛快エンターテイメント作品は、世界中のファンに愛され続けており、完全新作アニメとして映画版の製作が決定されていた。そして15年間続いてきた大人気シリーズ、アニメ『銀魂』が ”今度こそ本当に”(!?)終わることが発表され、『銀魂 THE FINAL』として来年1月8日(金)より全国の映画館で公開される。2021年のお正月は『銀魂』で決まりだァァ‼︎



9月15日から10月13日まで実施され、投票総数12万2843票を記録した「アニメ銀魂 名エピソード総選挙」。激闘の末選ばれた上位25話の名場面を収めたフィルム風シールが入場者プレゼントとして配布されることが明かされていたが、このたび、その全容が判明!



フィルム風シールはエピソードごとに作成され、そこにはエピソードごとの名シーン3種が収められている。ファンから熱い支持を受け第1位を獲得した第326話「さらば真選組」では、銀さんと土方十四郎が笑いあう切なくも胸アツなシーンや、第2位となった第87話「私と仕事どっち大事なのとかいう女にはジャーマンスープレクッス」ではミツバのほほえみと病床のミツバに寄り添う沖田総悟の姿が収められるなど、15年の歴史、全367話と劇場版二作の中から厳選された77エピソードのうち、獲得票数上位25話それぞれの名シーンがフィルム風のシールに。

総選挙で投票したエピソードはもちろん、好きなシーンもコレクションしたくなる限定アイテムとなっている。



さらにこれらの25種に加えて、今回の『銀魂 THE FINAL』の名シーンを集めた5種も含まれることが判明! その中にはファンから大きな反響のあった幼少期の銀さん、高杉、桂が桜並木の中を走る姿を収めたシーン、さらにはこの度解禁となった、銀さん、高杉、桂の三人がひた走るシーンも含まれるなど、『銀魂 THE FINAL』を代表するシーンの数々が収められている。



本入場者プレゼントは、全国の映画館で全30種の中からランダムで配布され、なくなり次第配布終了。

今度こそ終わる終わる詐欺じゃない「本当のラスト」を盛大に盛り上げる入場者プレゼントは是非ゲットしてほしい。



さらに『銀魂 THE FINAL』では、このフィルム風シール以外にも、週ごとにかわる豪華入場者プレゼントの配布も予定‼︎ 続報をお楽しみに!



”掟破り” で ”限界突破” アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間。原作者・声優陣・スタッフ、全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ『銀魂』のラストラン『銀魂 THE FINAL』!



侍(オレたち)の魂をかけた、文字通りの ”最後のバカ騒ぎ” がはじまる!



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会