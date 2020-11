E-girlsがデビュー日である12月28日にベストアルバム「E-girls」をリリースすることを発表した。

2020年いっぱいで解散することを発表しているE-girls。ラストツアー「E-girls PERFECT LIVE 2011→2020」が3公演を行ったところで新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中断となり、ファンの間で彼女たちの動向に関心が集まっていた。本日11月28日にE-girlsはオフィシャルサイトを通じて、当初の予定通り2020年いっぱいで解散することやベストアルバムのリリースが決定したことを発表。ファンクラブE.G.F.C.は12月末をもってサービスを終了、モバイルサイトE.G.family mobileはLDH Girls mobileに名称を改め継続されることもアナウンスした。

ベストアルバムには11人体制で初めてリリースした「Love ☆ Queen」から「So many stars」までのすべてのオリジナル楽曲に新曲「eleven」と「E-girls LIVE TOUR 2018 ~E.G. 11~」で披露したEXILE「VICTORY」のカバーを加えた全29曲を収録。DVDもしくはBlu-ray付きの形態には、現在の11人体制以降のミュージックビデオ15曲やライブ映像が収められる。ファンクラブ会員向けに販売されるコンプリート盤には7枚の映像ディスクが同梱されており、一般販売される映像ディスク付きの商品の内容に加え、ダンスプラクティスビデオやドキュメント映像も収められる。

E-girls「E-girls」収録内容

CD

DISC 1

01. Love ☆ Queen

02. Making Life!

03. What I Want Is

04. Y.M.C.A.(E-girls version)

05. Pain, pain

06. DYNAMITE GIRL

07. Show Time

08. Keep on

09. My Way feat. FIRE BALL, MIGHTY CROWN & PKCZ

10. Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ

11. EG-ENERGY

12. Easy come, Easy go

13. 別世界

14. VICTORY (E-girls version)

15. eleven

DISC 2

01. Smile For Me

02. Tomorrow will be a good day

03. Piece of your heart

04. 北風と太陽

05. ひとひら

06. LAST CHRISTMAS(E-girls version)

07. あいしてると言ってよかった

08. Run with You

09. LOVE

10. THE NEVER ENDING STORY ~君に秘密を教えよう~

11. Just a little

12. Perfect World

13. シンデレラフィット

14. So many stars

DISC 3(コンプリート盤収録)

01. Celebration!

02. One Two Three

03. Follow Me

04. CANDY SMILE

05. ごめんなさいのKissing You

06. クルクル

07. Diamond Only

08. Highschool ▽ Love

09. Mr.Snowman

10. Anniversary!!

11. Dance Dance Dance

12. Merry × Merry Xmas★

13. DANCE WITH ME NOW!

14. STRAWBERRY サディスティック

15. E.G. summer RIDER

16. Pink Champagne

17. Go! Go! Let’s Go!

DVD / Blu-ray

DISC 1

<Music Video>

・Love ☆ Queen

・Smile For Me

・北風と太陽

・あいしてると言ってよかった

・Pain, pain

・Y.M.C.A.(E-girls version)

・Show Time

・My Way feat. FIRE BALL, MIGHTY CROWN & PKCZ

・Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ

・Perfect World

・EG-ENERGY

・シンデレラフィット

・別世界

・北風と太陽(Dance Edit)

・So many stars

DISC 2

<E-girls LIVE 2017 ~E.G. EVOLUTION~>

・Love ☆ Queen

・Smile For Me



<E.G.POWER 2019 ~POWER to the DOME~>

・EG-ENERGY

・Keep on

・Anniversary!!

・LOVE

・Let's Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ

・Show Time

・Love ☆ Queen

・Follow Me

・HARAJUKU TIME BOMB

・Making Life!

DISC 3(コンプリート盤収録)

<E-girls LIVE TOUR 2018 ~E.G. 11~(I)>

・Love ☆ Queen

・DANCE WITH ME NOW!

・E.G. summer RIDER

・STRAWBERRY サディスティック

・Go! Go! Let's Go!

・ごめんなさいのKissing You

・Follow Me

・LOVE

・Highschool ▽ love

・Keep on

・DYNAMITE GIRL

・What I Want Is

・Saturday Night ~ロックな夜に魔法をかけて~

・HARAJUKU TIME BOMB

・CALL ME NOW / スダンナユズユリー

・Party on the pizza / スダンナユズユリー

・ひとひら

・好きですか?

・あいしてると言ってよかった

・Pain, pain

DISC 4(コンプリート盤収録)

<E-girls LIVE TOUR 2018 ~E.G. 11~(II)>

・Y.M.C.A.(E-girls version)

・VICTORY(E-girls version)

・Anniversary!!

・自由の女神 ~ユーヴライア~

・ヒマワリ(E-Girls version)

・Making Life!

・Smile For Me

・Show Time

・Let's Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ

・Run with You

・北風と太陽

DISC 5(コンプリート盤収録)

<a-nation 2018>

・Love ☆ Queen

・E.G. summer RIDER

・Anniversary!!

・Follow Me

・ごめんなさいのKissing You

・Show Time

・Let's Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ

・Y.M.C.A.(E-girls version)

・Making Life!

DISC 6(コンプリート盤収録)

<DOCUMENT / MAKING>

・Love ☆ Queen「A Portrait of the Brand - new E-girls」

・北風と太陽「Their north wind and the sun」

・あいしてると言ってよかった「FILM×E-girls」

・Pain, pain「Making of Pain, pain」

・E.G.11「Prologue」

・E-girls LIVE TOUR 2018 ~E.G. 11~

・SPECIAL DOCUMENT MOVIE "Behind E.G. 11 147DAYS"

DISC 7(コンプリート盤収録)

<DANCE PRACTICE>

・Love ☆ Queen

・Tomorrow will be a good day

・あいしてると言ってよかった

・Pain, pain

・Show Time

・Perfect World

・EG-ENERGY

・シンデレラフィット

・Easy come, Easy go

・別世界