E-girlsがデビュー日である12月28日にベストアルバム「E-girls」をリリースすることを発表した。
2020年いっぱいで解散することを発表しているE-girls。ラストツアー「E-girls PERFECT LIVE 2011→2020」が3公演を行ったところで新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中断となり、ファンの間で彼女たちの動向に関心が集まっていた。本日11月28日にE-girlsはオフィシャルサイトを通じて、当初の予定通り2020年いっぱいで解散することやベストアルバムのリリースが決定したことを発表。ファンクラブE.G.F.C.は12月末をもってサービスを終了、モバイルサイトE.G.family mobileはLDH Girls mobileに名称を改め継続されることもアナウンスした。
ベストアルバムには11人体制で初めてリリースした「Love ☆ Queen」から「So many stars」までのすべてのオリジナル楽曲に新曲「eleven」と「E-girls LIVE TOUR 2018 ～E.G. 11～」で披露したEXILE「VICTORY」のカバーを加えた全29曲を収録。DVDもしくはBlu-ray付きの形態には、現在の11人体制以降のミュージックビデオ15曲やライブ映像が収められる。ファンクラブ会員向けに販売されるコンプリート盤には7枚の映像ディスクが同梱されており、一般販売される映像ディスク付きの商品の内容に加え、ダンスプラクティスビデオやドキュメント映像も収められる。
E-girls「E-girls」収録内容
CD
DISC 1
01. Love ☆ Queen
02. Making Life!
03. What I Want Is
04. Y.M.C.A.（E-girls version）
05. Pain, pain
06. DYNAMITE GIRL
07. Show Time
08. Keep on
09. My Way feat. FIRE BALL, MIGHTY CROWN & PKCZ
10. Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ
11. EG-ENERGY
12. Easy come, Easy go
13. 別世界
14. VICTORY (E-girls version)
15. eleven
DISC 2
01. Smile For Me
02. Tomorrow will be a good day
03. Piece of your heart
04. 北風と太陽
05. ひとひら
06. LAST CHRISTMAS（E-girls version）
07. あいしてると言ってよかった
08. Run with You
09. LOVE
10. THE NEVER ENDING STORY ～君に秘密を教えよう～
11. Just a little
12. Perfect World
13. シンデレラフィット
14. So many stars
DISC 3（コンプリート盤収録）
01. Celebration!
02. One Two Three
03. Follow Me
04. CANDY SMILE
05. ごめんなさいのKissing You
06. クルクル
07. Diamond Only
08. Highschool ▽ Love
09. Mr.Snowman
10. Anniversary!!
11. Dance Dance Dance
12. Merry × Merry Xmas★
13. DANCE WITH ME NOW!
14. STRAWBERRY サディスティック
15. E.G. summer RIDER
16. Pink Champagne
17. Go! Go! Let’s Go!
DVD / Blu-ray
DISC 1
＜Music Video＞
・Love ☆ Queen
・Smile For Me
・北風と太陽
・あいしてると言ってよかった
・Pain, pain
・Y.M.C.A.（E-girls version）
・Show Time
・My Way feat. FIRE BALL, MIGHTY CROWN & PKCZ
・Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ
・Perfect World
・EG-ENERGY
・シンデレラフィット
・別世界
・北風と太陽（Dance Edit）
・So many stars
DISC 2
＜E-girls LIVE 2017 ～E.G. EVOLUTION～＞
・Love ☆ Queen
・Smile For Me
＜E.G.POWER 2019 ～POWER to the DOME～＞
・EG-ENERGY
・Keep on
・Anniversary!!
・LOVE
・Let's Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ
・Show Time
・Love ☆ Queen
・Follow Me
・HARAJUKU TIME BOMB
・Making Life!
DISC 3（コンプリート盤収録）
＜E-girls LIVE TOUR 2018 ～E.G. 11～(I)＞
・Love ☆ Queen
・DANCE WITH ME NOW!
・E.G. summer RIDER
・STRAWBERRY サディスティック
・Go! Go! Let's Go!
・ごめんなさいのKissing You
・Follow Me
・LOVE
・Highschool ▽ love
・Keep on
・DYNAMITE GIRL
・What I Want Is
・Saturday Night ～ロックな夜に魔法をかけて～
・HARAJUKU TIME BOMB
・CALL ME NOW / スダンナユズユリー
・Party on the pizza / スダンナユズユリー
・ひとひら
・好きですか?
・あいしてると言ってよかった
・Pain, pain
DISC 4（コンプリート盤収録）
＜E-girls LIVE TOUR 2018 ～E.G. 11～(II)＞
・Y.M.C.A.（E-girls version）
・VICTORY（E-girls version）
・Anniversary!!
・自由の女神 ～ユーヴライア～
・ヒマワリ（E-Girls version）
・Making Life!
・Smile For Me
・Show Time
・Let's Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ
・Run with You
・北風と太陽
DISC 5（コンプリート盤収録）
＜a-nation 2018＞
・Love ☆ Queen
・E.G. summer RIDER
・Anniversary!!
・Follow Me
・ごめんなさいのKissing You
・Show Time
・Let's Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ
・Y.M.C.A.（E-girls version）
・Making Life!
DISC 6（コンプリート盤収録）
＜DOCUMENT / MAKING＞
・Love ☆ Queen「A Portrait of the Brand - new E-girls」
・北風と太陽「Their north wind and the sun」
・あいしてると言ってよかった「FILM×E-girls」
・Pain, pain「Making of Pain, pain」
・E.G.11「Prologue」
・E-girls LIVE TOUR 2018 ～E.G. 11～
・SPECIAL DOCUMENT MOVIE "Behind E.G. 11 147DAYS"
DISC 7（コンプリート盤収録）
＜DANCE PRACTICE＞
・Love ☆ Queen
・Tomorrow will be a good day
・あいしてると言ってよかった
・Pain, pain
・Show Time
・Perfect World
・EG-ENERGY
・シンデレラフィット
・Easy come, Easy go
・別世界