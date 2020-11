『ドラえもん未来デパート』にて映画公開記念フェアを開催！

ベネリックは、映画『STAND BY ME ドラえもん 2』公開記念フェアを、東京・お台場の「ドラえもん未来デパート」で開催中だ。



現在公開中の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』は、のび太としずかの結婚式当日にのび太が逃げてしまったことから始まる、過去、現在、未来をつなぐ、涙と絆の物語。

「ドラえもん未来デパート」では映画にちなみ、「逃げたのび太を探せ!ゲーム」やフォトスポットの設置などさまざまなイベントを開催する。



劇中で逃げてしまうのび太を探す「逃げたのび太を探せ!ゲーム」はラリー形式になっており、店内に隠されたのび太のパネルに書かれた「文字」を集め、キーワードをみつけて正解すると、後日のび太としずかからメッセージカードが届く。



ひみつ道具を使った遊び体験のできる「ひみつ道具ラボ」では、誰でも体験できる「どこでもドア」が設置されているが、この「どこでもドア」の一部が期間限定で『STAND BY ME ドラえもん 2』仕様に。「のび太の結婚式」を行き先に指定して、「どこでもドア」の向こうに何が見えるか体験しに行こう。



また、のび太・しずかと写真が撮れるフォトスポットとして、ドレスアップしたのび太としずかのパネルを設置。店頭にはウエルカムボードや結婚式風の装飾が凝らされ、まるで2人の結婚式に参加しているかのような気分を味わえる。

そのほかドラえもん未来デパート限定の映画グッズの発売や、近接の映画館「ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場」との連動企画も。



映画『STAND BY ME ドラえもん 2』を観たあとは、「ドラえもん未来デパート」でさらに作品の余韻にたっぷり浸ってみてはいかがだろうか。



>>>フェアで販売されるアイテムを見る



(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners