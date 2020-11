『STAND BY ME ドラえもん2』の感動を一番くじで！

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、2020年11月20日(金)より上映中の新作映画『STAND BY ME ドラえもん 2』より、オリジナルデザインの実用雑貨をラインナップした「一番くじ 映画『STAND BY ME ドラえもん 2』」を、ローソン、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、ゲームセンターなどで、2020年12月5日(土)より順次発売する。



2014年に公開され、日本中を感動の渦に巻き込んだ『STAND BY ME ドラえもん』。『ドラえもん』初の3DCGアニメーションによる圧倒的な映像や、大人も泣ける感涙ストーリーが話題となり、興行収入83.8億円を突破する大ヒットを記録した。そしてドラえもん50周年記念イヤーである2020年、ついにその続編が公開となる。本作を手掛けるのは、前作に引き続き、監督:八木竜一×脚本・共同監督:山崎貴の名コンビ。原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」をベースに、新たなオリジナルの要素を加えてストーリーを再構築。前作で描かれた「のび太の結婚前夜」の翌日である結婚式当日を舞台に、まだ誰も見たことがない、<のび太としずかの結婚式>を描く。



この度登場するのは、そんな本作の公開に合わせ、フィギュア雑貨や実用雑貨を取り揃えた一番くじ。ボリュームのある「ドラえもん 貯金箱」は、蝶ネクタイでおすましした新作映画オリジナルデザイン。のび太としずかがデザインされたペアグラスや、新作映画オリジナルデザインの大きなガラスプレートと選べる全4種のガラスプレートがラインナップ。このほか、ハンドタオルや、ひみつ道具がデザインされたアクリルキーチャームなどかわいいグッズも登場する。



さらに、最後のくじ券を引くと手に入るラストワン賞には、おちゃめな表情の特別バージョンの「ドラえもん 貯金箱~ラストワンver.~」が用意されている。



最新作の映画公開で盛り上がりを見せる大人気のドラえもん。その魅力を、一番くじでも堪能しよう!



>>>全等級のアイテムの画像を見る



(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners