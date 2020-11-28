「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」の「2nd Division Rap Battle」が開幕。その対戦カードとキービジュアル、トレーラーが公開された。
「2nd Division Rap Battle」では2021年1月から2月にかけて、東京・大阪・愛知の3都市で「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE」を開催。会場ごとに異なる2チームが登場し、ラップバトルを繰り広げる。1stバトルは大阪・丸善インテックアリーナ大阪にて1月30日、31日に行われ、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”が参加する。
また2ndバトルは、愛知・Aichi Sky Expo展示ホールAにて2月13日、14日に開催。ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”が出演する。そして3rdバトルは、東京・両国国技館にて2月20日、21日に実施。シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”が登場する。
チケットは11月30日正午より、「ヒプノシスマイク」公式ファンクラブ「HYPSTER」の会員限定で先行販売が行われる。さらにライブグッズの「HYPSTER」先行販売が、本日11月28日正午から12月4日正午まで実施。詳細は公式サイトにて確認を。
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE＠オオサカ<<2nd D.R.B>>」
日時：2021年1月30日（土）18:00～、31日（日）16:00～
会場：大阪府 丸善インテックアリーナ大阪
出演者：岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、木村昴、石谷春貴、天崎滉平（予定）
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE＠アイチ<<2nd D.R.B>>」
日時：2021年2月13日（土）18:00～、14日（日）16:00～
会場：愛知県 Aichi Sky Expo 展示ホールA
出演者：葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、速水奨、木島隆一、伊東健人（予定）
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE＠トウキョウ<<2nd D.R.B>>」
日時：2021年2月20日（土）18:00～、21日（日）16:00～
会場：東京都 両国国技館
出演者：白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎（予定）
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。