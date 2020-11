第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が27日に行われた。

前回大会を制した藤枝順心高校(静岡)は、北海道大谷室蘭高校(北海道)が1回戦の相手に。前回準優勝の神村学園高等部(鹿児島)は、福井工業大学附属福井高校(福井)と対戦する。

大会は2021年1月3日から1月10日にかけて兵庫県で開催。「ノエビアスタジアム神戸」で14時10分から行われる決勝戦は、TBS系列にて地上波全国生中継される。なお、1回戦〜準決勝の模様は、TBS地上波にてハイライト放送を予定している。

■第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会組み合わせ

【静岡】常葉大橘 vs 【岡山】岡山作陽

【宮城】聖和学園 vs 【三重】神村伊賀

【栃木】宇都宮文星 vs 【兵庫】姫路女学院

【千葉】暁星国際 vs 【徳島】鳴門渦潮

【神奈川】星槎湘南 vs 【大阪】大阪桐蔭

【宮城】常盤木学園 vs 【熊本】秀岳館

【岩手】専大北上 vs 【兵庫】日ノ本

【群馬】前橋育英 vs 【大阪】大商学園

【東京】修徳 vs 【広島】AICJ

【茨城】鹿島学園 vs 【大分】柳ヶ浦

【北海道】大谷室蘭 vs 【静岡】藤枝順心

【神奈川】湘南学院 vs 【兵庫】神戸弘陵

【新潟】開志JSC vs 【福岡】東海大福岡

【北海道】文教大明清 vs 【鳥取】鳥取城北

【新潟】帝京長岡 vs 【香川】四学香川西

【福井】工大福井 vs 【鹿児島】神村学園

■試合日程

【1回戦】2021年1月03日(日)

【2回戦】2021年1月04日(月)

【準々決勝】2021年1月06日(水)

【準決勝】2021年1月07日(木)

【決勝】2021年1月10日(日)