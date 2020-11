『ウルトラマンゼロ』10周年記念イベントに宮野真守、関智一、緑川光出演決定！

円谷プロダクションは、2020年12月26日(土)~2021年1月4日(月)に開催される『ウルトラヒーローズEXPO 2021 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』にて、「ウルトラマンゼロ」の初登場から10年を記念したスペシャルイベント『ウルトラマンゼロ10周年 ANNIVERSARY THE LIVE』を2020年12月27日(日)に開催。本イベントに宮野真守さん、関智一さん、緑川光さんの出演が決定した。



ウルトラマンゼロは2009年12月12日公開『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場。ウルトラセブンの息子という肩書きと、それまでのウルトラヒーローとは一線を画すキャラクター性で鮮烈な印象を残している。



そんな初登場から10年、今まで応援してくれたファンに「ありがとう」を伝えるべく、ウルトラマンゼロが駆け巡った「ウルトラマンゼロ10周年プロジェクト」のフィナーレを飾るスペシャルイベントを実施。

イベントには、ウルトラマンゼロの声優・宮野真守さんを始め、ウルトラマンゼロが結成したチーム「ウルティメイトフォースゼロ」のメンバーであるグレンファイヤーの声優・関智一さん、ミラーナイトの声優・緑川光さんの豪華ゲストの出演が決定した。



イベントでは「ウルティメイトフォースゼロ」スペシャルステージや、宮野真守さんによるミュージックライブ、声優陣によるトークショーなど、盛り沢山のラインナップで10年間の絆を振り返る。



観覧チケットは2020年11月29日(日)12時より販売開始。観覧チケットを購入すると、特典として「ウルトラマンゼロ10周年 ANNIVERSARY THE LIVE」シリコンバンド 限定蓄光カラーver.と、ウルトラマンゼロからのメッセージカードプレゼントされる他、記念グッズの販売も実施。更に、本イベントはオンライン配信も実施予定だ。



一夜限りの特別な夜をぜひ体験しよう!



(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.