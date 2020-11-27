TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」の先行上映会が、12月12日に東京・新宿バルト9にて開催される。
2021年1月10日よりTOKYO MX、BS11、MBSにて放送・配信開始される「スケートリーディング☆スターズ」。先行上映会には、前島絢晴役の内田雄馬、流石井隼人役の古川慎、総監督の谷口悟朗、監督の福島利規が登壇し、第1・2話の上映とトークショーが行われる。チケットのプレリクエスト先行は、本日11月27日から11月30日までローソンチケットにて実施中。
「スケートリーディング☆スターズ」は、谷口悟朗が総監督、枢やながキャラクターデザイン原案、アニメーション制作をJ.C.STAFFが務めるオリジナル作品。架空のフィギュアスケート団体競技“スケートリーディング”にかける高校生たちが描かれる。
TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」先行上映会
日時：2020年12月12日（土）19:00～
会場：東京都 新宿バルト9
登壇者：内田雄馬（前島絢晴役）、古川慎（流石井隼人役）、谷口悟朗（総監督）、福島利規（監督）
TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」
TOKYO MX、BS11、MBSにて、2021年1月10日より放送
各種サービスにて配信
スタッフ
原作：谷口悟朗、バンダイナムコアーツ、J.C.STAFF
総監督：谷口悟朗
監督：福島利規
シリーズ構成・脚本：木村暢
キャラクターデザイン原案：枢やな
キャラクターデザイン・総作画監督：伊東葉子
衣装デザイン原案：オサレカンパニー
美術監督：奥村泰浩（スタジオリセス）
色彩設計：店橋真弓
撮影監督：廣瀬唯希
編集：瀧川三智（REAL-T）
音響監督：明田川仁
振付・パフォーマンスディレクター：TETSU（Bugs Under Groove）
共同振付：小林宏一（プリンスアイスワールド）
音楽：高橋諒
オープニング主題歌：「Chase the core」佐久間貴生
アニメーション制作：J.C.STAFF
キャスト
前島絢晴：内田雄馬
流石井隼人：古川慎
篠崎怜鳳：神谷浩史
寺内正太郎：日野聡
桐山樹：前野智昭
望月雪光：花江夏樹
望月暁光：土田玲央
城ノ内颯太：千葉翔也
窪田智之：佐藤元
姫川泉澄：梅原裕一郎
氷室泰冴：小野友樹
倉吉虎之助：竹田海渡
久遠寺夢空：斉藤壮馬
石川一：野島裕史
石川二：野島健児
(c)TEAM SLS/スケートリーディングプロジェクト