TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」の先行上映会が、12月12日に東京・新宿バルト9にて開催される。

2021年1月10日よりTOKYO MX、BS11、MBSにて放送・配信開始される「スケートリーディング☆スターズ」。先行上映会には、前島絢晴役の内田雄馬、流石井隼人役の古川慎、総監督の谷口悟朗、監督の福島利規が登壇し、第1・2話の上映とトークショーが行われる。チケットのプレリクエスト先行は、本日11月27日から11月30日までローソンチケットにて実施中。

「スケートリーディング☆スターズ」は、谷口悟朗が総監督、枢やながキャラクターデザイン原案、アニメーション制作をJ.C.STAFFが務めるオリジナル作品。架空のフィギュアスケート団体競技“スケートリーディング”にかける高校生たちが描かれる。

TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」先行上映会

日時：2020年12月12日（土）19:00～

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：内田雄馬（前島絢晴役）、古川慎（流石井隼人役）、谷口悟朗（総監督）、福島利規（監督）

TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」

TOKYO MX、BS11、MBSにて、2021年1月10日より放送

各種サービスにて配信

スタッフ

原作：谷口悟朗、バンダイナムコアーツ、J.C.STAFF

総監督：谷口悟朗

監督：福島利規

シリーズ構成・脚本：木村暢

キャラクターデザイン原案：枢やな

キャラクターデザイン・総作画監督：伊東葉子

衣装デザイン原案：オサレカンパニー

美術監督：奥村泰浩（スタジオリセス）

色彩設計：店橋真弓

撮影監督：廣瀬唯希

編集：瀧川三智（REAL-T）

音響監督：明田川仁

振付・パフォーマンスディレクター：TETSU（Bugs Under Groove）

共同振付：小林宏一（プリンスアイスワールド）

音楽：高橋諒

オープニング主題歌：「Chase the core」佐久間貴生

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

前島絢晴：内田雄馬

流石井隼人：古川慎

篠崎怜鳳：神谷浩史

寺内正太郎：日野聡

桐山樹：前野智昭

望月雪光：花江夏樹

望月暁光：土田玲央

城ノ内颯太：千葉翔也

窪田智之：佐藤元

姫川泉澄：梅原裕一郎

氷室泰冴：小野友樹

倉吉虎之助：竹田海渡

久遠寺夢空：斉藤壮馬

石川一：野島裕史

石川二：野島健児

(c)TEAM SLS/スケートリーディングプロジェクト