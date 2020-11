『ARIA』のOP・EDは安野希世乃！　初公開のオリジナルキャラで出演も!!

天野こずえが描いた未来形ヒーリングコミック『ARIA』。

単行本累計460万部、関連書籍累計80万部が発行された本作は、2005年に『ARIA The ANIMATION』としてアニメ化された。

その後も2006年に『The NATURAL』、2007年に『The OVA 〜ARIETTA〜』、2008年に『The ORIGINATION』、2015年に完全新作アニメーション『ARIA The AVVENIRE』が制作され、原作コミックの雰囲気そのままの優しい世界が数多くのファンを魅了。『ARIA The ANIMATION』放送から15年目を迎える今年・2020年には、完全新作アニメーション『ARIA The CREPUSCOLO』の制作が発表され、多くのファンが喜びの声をあげると共に、さらなる続報に注目が集まっている。

▲『ARIA The CREPUSCOLO』ティザービジュアル



そしてこのたび、『ARIA The CREPUSCOLO』のOP+EDテーマを安野希世乃が担当することが、新たに発表された。

安野はTVアニメ『マクロスΔ(デルタ)』のカナメ・バッカニア役を演じ、戦術音楽ユニット・ワルキューレのリーダーとしても活動、2017年7月にはソロシンガーとしてもデビューをはたしている注目のアーティストだ。



【安野希世乃コメント】

シリーズが長きにわたり、時を超えて多くの人に愛され続けているARIAシリーズ……今作の美しい作品世界の一部に、このたび音楽を通じて関われると伺った時は心底驚きましたし、飛び上がるほど嬉しかったです!

過去シリーズを拝見していても、美しい映像と優しい物語と出逢った時の、心の奥までじんわりと語りかけてくる「音楽の力」を芯から感じました。

歌わせて頂いた楽曲が、ARIAの世界を彩る一部になれるなんて……こんなに嬉しいことはありません。

この出逢いに、心から感謝しています。



安野希世乃

7月9日、宮城県生まれ。2016年、TVアニメ『マクロスΔ(デルタ)』のカナメ・バッカニア役に選ばれ、戦術音楽ユニット・ワルキューレのリーダーとして活動する。ワルキューレの1stアルバム「Walkure Attack!」は、日本ゴールドディスク大賞”アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー”を獲得。2017年7月、TVアニメ『異世界食堂』EDテーマ『ちいさなひとつぶ』を含む1stミニアルバム『涙。』をリリース、ソロシンガーとしてもデビューをはたす。以降、ミニアルバム『笑顔。』『おかえり。』、シングル『ロケットビート』『晴れ模様』をリリース。

声優としては、『アイドルマスターシンデレラガールズ』木村夏樹役、『冴えない彼女の育てかた♭』加藤恵役、『スター☆トゥインクルプリキュア』天宮えれな/キュアソレイユ役など多数の作品に出演している。

OPテーマ『フェリチータ』 安野希世乃

EDテーマ『echoes』 安野希世乃

※詳細は12月25日(金) 正午解禁予定



さらに安野は、アーティストとしての参加に加え、声優として本編にも出演することも決定した。

安野が演じるのは、原作者・天野こずえが本作のために描き下ろしたオリジナルキャラクターのアレッタ。

アレッタは、一人前を目指して練習の日々を送る風追配達人(シルフ)の少女。

オレンジぷらねっとのアーニャとは幼なじみだという彼女は、どんな物語を見せてくれるのだろうか。



>>>オリジナルキャラクター・アレッタの設定画を見る



【安野希世乃コメント】

今日まで長く愛されてきたARIAの美しい作品世界の一部に自分も加われるんだ! と、とても嬉しく思いました。

ARIAシリーズの新作を心待ちにされていた皆様も多いことと思います。

今回の新作劇場版に、今の自分が参加できる驚きと嬉しさを、収録を終えた今でも噛み締めています。

声を吹き込ませて頂いたアレッタが、どのようにネオ・ヴェネツィアの空を飛びまわるのか。

美しいあの世界観が、今作でどのように新たな表情を見せてくれるのか、楽しみで仕方がありません。

叶うならば何度でも劇場に足をお運びいただき、『ARIA The CREPUSCOLO』の魅力を皆様にたくさん見つけて貰えたら嬉しいです。



*『ARIA The CREPUSCOLO』は2021 Spring 劇場上映

*アニメ『ARIA』シリーズ Blu-rayも好評販売中



(C)2020 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー