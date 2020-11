細野晴臣、初のソロライブアルバム&映像BOXセット同時発売

細野晴臣が、2021年2月10日にライブアルバム『あめりか / Hosono Haruomi Live in US 2019』を発売する。



本作は、2019年6月にアメリカで行われた公演の音源を収めた、自身初のソロライブ音源作品。本作は、ライブ音源を細野晴臣本人がミックス、そしてマスタリングも手掛けた。「薔薇と野獣」、「住所不定無職低収入」、など全17~18曲収録予定。



また、同時にBOXセット『Hosono Haruomi 50th ~Music,Comedy and Movie』も発売。タイトル通り、音楽、コメディ、映画、の3作品をコンパイルしている。「音楽」は、昨年の11月30日に東京国際フォーラム ホールAで行われた「細野晴臣50周年記念特別公演」。近年なじみのバンドメンバー、高田漣、伊賀航、伊藤大地、野村卓史とのアンサンブルで、自身のオリジナル曲にブギウギ、カントリーなど主にミッドセンチュリーのカバー曲を交えた構成で聴かせた公演を完全収録したもの。「コメディ」は。上記特別公演の翌日に行われた『イエローマジックショー3』。これまでに2度NHK BSで放送されたバラエティショーの舞台版。高橋幸宏、宮沢りえ、清水ミチコなど、大勢の豪華ゲストが出演した作品。そして「映画」は、細野さんの50周年を記念して制作された、ドキュメンタリー映画『NO SMOKING』。細野晴臣の半生を振り返りながら、50年に及ぶ音楽活動の軌跡を追体験でき、2018年から2019年にかけて開催されたワールドツアーのライブ、楽屋での様子など貴重な映像が収録されている。





<リリース情報>







細野晴臣

ライブアルバム『あめりか / Hosono Haruomi Live in US 2019』



発売日:2021年2月10日(水)

価格:2800 円(税抜)

※iTunes Store ほか主要配信サイト、音楽ストリーミングサービスにて同日より配信開始







Blu-ray & DVDBOXセット

『Hosono Haruomi 50th ~Music,Comedy and Movie』



初回⽣産限定BOX [Blu-ray] 価格:11000円(税抜)

初回⽣産限定BOX [DVD] 価格:10500円(税抜)

[Blu-ray][DVD]共に同収録内容。初回限定BOXのみ特製ポストカード封⼊(予定)



※BOXセットには、下記の3作品が入ります

・細野晴⾂ 50 周年記念特別公演

・イエローマジックショー3

・NO SMOKING







映像単体商品

『細野晴臣50周年記念特別公演』



細野晴⾂50周年記念特別公演 [Blu-ray] 価格︓4000円(税抜)

細野晴⾂50周年記念特別公演 [DVD] 価格:3800円(税抜)

=収録曲=

1. 銀河鉄道の夜 エンド・テーマ

2. Honey Moon

3. The Song Is Ended

4. 薔薇と野獣

5. 住所不定無職低収入

6. Choo Choo ガタゴト・アメリカ編

7. Angel On My Shoulder

8. Pistol Packin Mama

9. Rei Medley (my mama 〜 BLACK BANANA)

10. Unsung Song

11. Aayurveda

12. Aint Nobody Here But Us Chickens

13. Body Snatchers

14. Sports Men

15. The House Of Blue Lights

16. 北京ダック

17. Pom Pom 蒸気



細野晴臣 Vocal, Guitar

高田 漣 Guitar, Steel guitar, Mandolin, Banjo, Background vocal

伊賀 航 Bass, Background vocal

野村卓史 Keyboards, Accordion, Background vocal

伊藤大地 Drums, Background vocal

Rei Vocal, Guitar

斎藤圭土 Piano







『イエローマジックショー3』



イエローマジックショー3 [Blu-ray] 価格:4000円(税抜)

イエローマジックショー3 [DVD] 価格:3800円(税抜)

=収録内容=

オープニング

イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」1

恋は桃色

イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」2

コント「バリスタ修行」

イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」3

Honey Moon

イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」4

ガールズコント「やっぱりホソノってよくない?」

はいからはくち

「ものまねコーナー」

卒業写真 〜 絹街道

コント「NHK のど自慢」

君に胸キュン。 〜 Rydeen 〜 風の谷のナウシカ

コント「噛み合わない会話」

Cosmic Surfin 〜 Absolute Ego Dance

学園コント「さよならホソノ君」

Firecracker

ゲストコント「細野50周年記念ライブ」



・出演

細野晴臣

安部勇磨 (never young beach)

伊賀 航

伊藤大地

小山田圭吾

清水ミチコ

清水イチロウ

ジョイマン

高田 漣

高橋幸宏

豊崎愛生

野村卓史

ハマ・オカモト (OKAMOTOS)

水原希子

水原佑果

宮沢りえ

U-zhaan

Little Glee Monster

ロッチ(50音順)



・映像出演

坂本龍一

星野 源



・声の出演

ナイツ





『NO SMOKING』



NO SMOKING [Blu-ray] 価格:4000円(税抜)

NO SMOKING [DVD] 価格:3800円(税抜)



監督 : 佐渡岳利

ナレーション : 星野 源

アートディレクション & デザイン : TOWA TEI

イラストレーション : 五木田智央

音楽 : 細野晴臣



制作:NHKエンタープライズ

企画・製作幹事: 朝日新聞社

"NO SMOKING" FILM PARTNERS : 朝日新聞社, JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント, 日活, NHKエンタープライズ,ミディアム



細野晴臣公式サイトURL:http://hosonoharuomi.jp