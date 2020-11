OAU、ベストアルバム特典映像より「帰り道」ライブ映像先行公開

2020年12月9日にリリースされるOAUのオールタイムベスト盤『Re:New Acoustic Life』の限定盤特典DVDより、楽曲「帰り道」のライブ映像が先行公開された。



OAU結成15周年にリリースされるベストアルバム『Re:New Acoustic Life』。再レコーディングされたOVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND時代の楽曲13曲を中心に、日本アカデミー賞最優秀賞を受賞した映画「新聞記者」の主題歌「Where have you gone」などタイアップ曲をはじめ、井上陽水のカバー曲「最後のニュース」も収録されている。



関連記事:OAU、再録ベストアルバム発売&2021年1月から全国ホールツアー開催







特典映像には、今年2月に渋谷LINE CUBE SHIBUYAで行われたOAU Hall Tour 2020 -A Better Life-最終公演の模様を完全収録。未発表曲を含む全19曲、115分のライブ映像を収録している。





<リリース情報>







OAU

ベストアルバム『Re:New Acoustic Life』



発売日:2020年12月9日(水)

完全生産限定盤(CD + DVD + リニューライフセット)6800円(税抜)

➀OAU結成15周年記念〈かまわぬ〉特製「ご縁をつなげる」てぬぐいセット(七宝:赤/あられ:紺)

➁鬼オリジナルお弁当レシピBOOK「ONIBEN」

初回生産限定盤 (CD + DVD) 3800円(税抜)

通常盤 (CD) 3000円(税抜)



=CD収録曲=

1. 世界の地図 *NHK「みんなのうた」2020年6-7月曲

2. Thank You

3. New Tale

4. 夢の跡 *江崎社グリコCM曲

5. Dissonant Melody

6. 朝焼けの歌

7. Making Time *New Acoustic Campテーマ曲

8. 帰り道 *テレビ東京系ドラマ「きのう何食べた?」OP曲

9. Where have you gone *映画「新聞記者」主題歌

10. all the way

11. Memories

12. Pilgrimage〜聖地巡礼〜

13. The Rain

14. Black and Blue Morning

15. Freight Train

16. Change *NAC×BALMUDA The Speaker スペシャルソング

17. 最後のニュース *井上陽水Cover曲



=DVD収録曲=

OAU Hall Tour 2020 -A Better Life- at LINE CUBE SHIBUYA (2020/2/12)

1. Old Road *未発表曲

2. Ice Queen

3. Pilgrimage〜聖地巡礼〜

4. こころの花

5. Follow The Dream

6. Believe

7. In all of a day

8. Remedy

9. 夢の跡

10. Americana

11. Where have you gone *Guest Chorus:細美武士

12. A Better Life

13. Thank you

14. Again

15. Freight train

16. Midnight Sun

17. Making Time

18. 帰り道

19. 最後のニュース



<ツアー情報>



OAU TOUR 2021

「-Re:New Acoustic Life-」



2021年1月9日(土)福岡 福岡サンパレス

2021年1月11日(月祝)大阪 NHK大阪ホール

2021年1月16日(土)愛知 名古屋市公会堂

2021年1月23日(土)広島 JMSアステールプラザ 中ホール

2021年1月30日(土)新潟 りゅーとぴあ・劇場

2021年2月10日(水)東京 Bunkamuraオーチャードホール

2021年2月20日(土)北海道 札幌サンプラザ

2021年2月23日(火祝)宮城 仙台電力ホール



OAU オフィシャルサイト:https://oau-tc.com