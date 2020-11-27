OAU、ベストアルバム特典映像より「帰り道」ライブ映像先行公開

2020年12月9日にリリースされるOAUのオールタイムベスト盤『Re:New Acoustic Life』の限定盤特典DVDより、楽曲「帰り道」のライブ映像が先行公開された。



OAU結成15周年にリリースされるベストアルバム『Re:New Acoustic Life』。再レコーディングされたOVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND時代の楽曲13曲を中心に、日本アカデミー賞最優秀賞を受賞した映画「新聞記者」の主題歌「Where have you gone」などタイアップ曲をはじめ、井上陽水のカバー曲「最後のニュース」も収録されている。



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特典映像には、今年2月に渋谷LINE CUBE SHIBUYAで行われたOAU Hall Tour 2020 -A Better Life-最終公演の模様を完全収録。未発表曲を含む全19曲、115分のライブ映像を収録している。





＜リリース情報＞







OAU

ベストアルバム『Re:New Acoustic Life』



発売日：2020年12月9日（水）

完全生産限定盤（CD + DVD + リニューライフセット）6800円(税抜)

➀OAU結成15周年記念〈かまわぬ〉特製「ご縁をつなげる」てぬぐいセット（七宝：赤／あられ:紺）

➁鬼オリジナルお弁当レシピBOOK「ONIBEN」

初回生産限定盤 (CD + DVD) 3800円(税抜)

通常盤 (CD) 3000円(税抜)



＝CD収録曲＝

1. 世界の地図 ＊NHK「みんなのうた」2020年6-7月曲

2. Thank You

3. New Tale

4. 夢の跡 ＊江崎社グリコCM曲

5. Dissonant Melody

6. 朝焼けの歌

7. Making Time ＊New Acoustic Campテーマ曲

8. 帰り道 ＊テレビ東京系ドラマ「きのう何食べた?」OP曲

9. Where have you gone ＊映画「新聞記者」主題歌

10. all the way

11. Memories

12. Pilgrimage〜聖地巡礼〜

13. The Rain

14. Black and Blue Morning

15. Freight Train

16. Change ＊NAC×BALMUDA The Speaker スペシャルソング

17. 最後のニュース ＊井上陽水Cover曲



＝DVD収録曲＝

OAU Hall Tour 2020 -A Better Life- at LINE CUBE SHIBUYA (2020/2/12)

1. Old Road ＊未発表曲

2. Ice Queen

3. Pilgrimage〜聖地巡礼〜

4. こころの花

5. Follow The Dream

6. Believe

7. In all of a day

8. Remedy

9. 夢の跡

10. Americana

11. Where have you gone ＊Guest Chorus:細美武士

12. A Better Life

13. Thank you

14. Again

15. Freight train

16. Midnight Sun

17. Making Time

18. 帰り道

19. 最後のニュース



＜ツアー情報＞



OAU TOUR 2021

「-Re:New Acoustic Life-」



2021年1月9日（土）福岡 福岡サンパレス

2021年1月11日（月祝）大阪 NHK大阪ホール

2021年1月16日（土）愛知 名古屋市公会堂

2021年1月23日（土）広島 JMSアステールプラザ 中ホール

2021年1月30日（土）新潟 りゅーとぴあ・劇場

2021年2月10日（水）東京 Bunkamuraオーチャードホール

2021年2月20日（土）北海道 札幌サンプラザ

2021年2月23日（火祝）宮城 仙台電力ホール



OAU オフィシャルサイト：https://oau-tc.com



