DEEN、初のシティポップ・カバーアルバム発売

DEENが、2021年1月20日に初のシティポップ・カバーアルバム『POP IN CITY ~for covers only~』をリリースする。



昨今、幅広い世代のアーティストや音楽ファンから再評価の進む日本のシティポップの名曲を、池森秀一の歌声で届ける今作。ジャケットはシティポップのアートワークを代表するイラストレーター、永井博が描き下ろすことも発表された。収録曲やジャケットイラストなどの詳細情報は後日発表される。



また、11月25日には最新ライブ映像商品『DEEN LIVE JOY 2020 ~All your request!!~』がリリースされた。ファンリクエストによる楽曲のライブを収録した今作は、2020年1月から2月にかけて開催された全国ツアー「DEEN LIVE JOY-Break22 ~All Your Request~」より、Zepp Tokyoでのライブを全曲完全映像化した作品。大ヒット曲から久しぶりの披露となるファン待望の楽曲、更には初披露の新曲までを詰め込んだ一作となっている。







関連記事:DEEN、代表曲ありレア曲ありのリクエストライブで見せた現在





<リリース情報>



DEEN

映像作品『DEEN LIVE JOY 2020 ~All your request!!~』



通常盤 [Blu-ray+DVD] ※Blu-rayとDVDは同内容です。

価格:8000円(税込)



=収録曲=

1. VOYAGE

2. love me

3. このまま君だけを奪い去りたい

4. 思いきり 笑って

5. 言葉で伝えたくて

6. 未来のために

7. JUST ONE

8. 少年

9. 日曜日

10. 白い記憶

11. ひまわり

12. 夢であるように

13. Smile Blue

14. 君さえいれば

15. 眠ったままの情熱

16. ひとりじゃない

17. 瞳そらさないで

18. Burning my soul

19. i...

20. そばにいるだけで

21. 広い世界で君と出逢った

22. 銀色の夢 ~All over the world~



特典映像:Remote Talk 2020



DEEN

シティポップ・カバーアルバム『POP IN CITY ~for covers only~』



発売日;2021年1月20日(水)

【完全生産限定盤】6000円(税抜)★永井博描き下ろしジャケット絵柄Tシャツ付

【初回生産限定盤】6800円(税抜)★LIVE Blu-ray付

【通常盤】3000円(税抜)+



<ライブ情報>



「DEEN LIVE JOY-Break23」



=ツアー日程=

2021年1月22日(金)Zepp Tokyo

2021年1月23日(土)Zepp Tokyo

2021年1月30日(土)仙台PIT

2021年2月5日(金)Zepp Fukuoka

2021年2月7日(日)Zepp Nagoya

2021年2月12日(金)Zepp Osaka Bayside

※新型コロナウイルス感染予防対策として、各会場の最大収容人数の50%以下になるよう調整した座席レイアウトで公演を実施する予定です。



オフィシャルホームページ:http://www.deen.gr.jp/