12月31日(木)18時30分から放送される『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!大晦日スペシャル』のテーマが、「絶対に笑ってはいけない大貧民 Go To ラスベガス24時!」に決定した。



昨年の大晦日に放送された「絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時」に引き続き、15年目を迎えた2020年の大晦日は、「絶対に笑ってはいけない大貧民 Go To ラスベガス24時」。今年も、ダウンタウン(松本人志、浜田雅功)、月亭方正、ココリコ(遠藤章造、田中直樹)ほか、豪華なゲスト陣が登場する。



今回の「大貧民 Go To ラスベガス」では、ラスベガスで一攫千金を夢見る「大貧民」に扮した5人が、大物タレントが扮するホテルオーナーとの対面やラスベガスならではのショーやイベントを体験。そのほかにも、「あの超大物タレントが胸キュンドラマに挑戦!?」「あの人気女優がまさかのネタに挑戦!?」「超大物俳優が魅惑のステージパフォーマンス!」「爆笑VTRを使った新感覚ゲームで一攫千金を狙う!」「あの大人気オーディション番組に潜入!?」「あのVIPがまさかの審査委員長に!」といった企画がラインナップ。



これまでの“笑ってはいけないシリーズ”の実績を活かしつつ、新たな面白さ、スケールがパワーアップ! 豪華ゲスト扮する刺客たちが仕掛ける、様々な笑いのトラップに挑んでいく。また、“笑ってはいけない”に加え、様々なブロックを設け、今回はラスベガスらしく5人それぞれが手持ちのお金を賭けて財産を増やしていくような仕掛けも用意されている。



<出演者コメント>

■遠藤章造(ココリコ)

今年はこういうコロナ禍の状況でしたけど、無事できてよかったなと思います。



■田中直樹(ココリコ)

例年に増してお尻がすごく痛くて……ちょっとメンバーに関しても不信感みたいなものが芽生えた部分も……。



■月亭方正

僕はもういろんな方が出られて、元気をいただきました。



■浜田雅功(ダウンタウン)

頑張ってやりましたけど、今年はスタジオ収録が無くてオンエア前にお客さんの反応が分からないので、どういうふうに見られるのかなっていうのは楽しみです。



■松本人志(ダウンタウン)

僕は田中とはむしろ逆で、やっとみんなのこと、ちょっとだけ好きになれそうな気がしましたね、少しね。