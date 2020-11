HKT48がメンバー総出演で劇場9周年記念 特別公演を開催、村重杏奈号泣にメンバーも涙【写真17点】

HKT48が26日(木)、今月2日にオープンしたばかりの専用劇場にて「HKT48劇場9周年記念 特別公演」を開催した。



【写真】涙と笑顔のHKT48 9周年記念特別公演の模様【17点】



2011年に誕生したHKT48は今年で9周年。昨日25日(水)には「HKT48劇場 9周年前夜祭」として、トークあり、歌ありの6時間越えのイベントを開催していた。そして迎えた9周年当日、メンバー総出演による「9周年記念特別公演」は、昨年を越える最多・45曲を披露し、会場は大盛り上がりに。活動休止中の長野雅が前座で復帰するなど、涙あり・笑いありのステージとなった。



まずはサプライズで前座に登場した研究生の長野雅がファンの拍手に迎えられ、『ロマンスかくれんぼ』をパフォーマンス。そして再び幕が上がると、チームHの公演曲『RESET』で本編がスタート。続いてチームKIVは『制服の芽』、チームTIIは『手をつなぎながら』、研究生は『脳内パラダイス』を披露した。各チームの公演楽曲をファンの前で披露するのは、今年の2月ぶりとなる。



冒頭のMCでは、長野がメンバー全員から「雅、おかえり!」と迎えられるシーンも。チームHキャプテンの松岡菜摘が「今日は49人で楽しい思い出を作りたいと思います!」と挨拶すると、さらに大きな拍手が起こり、劇場内が温かい雰囲気に包まれた。



続いて様々なユニット曲や公演楽曲、シングル曲を披露。12月1日(火)に開催される「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」の決勝進出を決めた秋吉優花(予選1位)・坂本愛玲菜・豊永阿紀の3名は、アカペラから始まる『青春の出口』で圧倒的な歌唱力を披露し、松岡菜摘率いるビジュアルユニット「Chou」(シュー)とチームKIVキャプテン本村碧唯率いるダンスユニット「Lit charm」(リットチャーム)は4月22日発売の『3-2』のカップリング曲を初パフォーマンス。また、今年の「AKB48グループリクエストアワー セットリストべスト50 2020」で1位に輝いた田中美久センター曲の『ロマンティック病』も1位獲得後、劇場にて初披露した。







MCコーナーで坂口理子は、声援等の制限ルールを守って公演を見守るファンへ「コールの変わりに皆さんが大きな拍手をくださったり、ペンライトを振ってくださったりして、(ステージまで)届いています。ありがとうございます」と感謝を伝えた。



また、公演終盤にはデビュー9年目を迎える1期生で『少女たちよ』を披露。「人数は減っちゃったけど、みんなのこと大好き」と村重杏奈が号泣し、まわりのメンバーもつられて泣いてしまう一幕もあった。本村は「思うようにいかない中、こうやって劇場をオープンすることが出来て、9周年を皆さんがお祝いしてくれて、本当に幸せだなと実感しています。10年目も11年目も、これからもHKT48らしく、私たちにしかできないことを見つけて、進んで、大きくなっていけたらいいなと思っています」と挨拶。全員で一礼するメンバーたちに、会場からは温かい拍手が送られた。



そして最後に田島芽瑠は「HKT48らしさを失わず、どんな時代でも盛り上げられるような、元気と笑顔を届けられるようなグループでありたい」と話し、松岡菜摘はこの1年、自分たちの実力不足を感じたと話し、「HKT48は笑顔と愛に溢れていて、とっても素敵なグループで、本当にもっともっといろんな方に見てほしいメンバーがたくさんいます。10周年の1年はたくさん良い報告が出来る1年にするという目標を決めさせていただきます。笑顔いっぱいの1年にして10周年を迎えられたらいいなと思います」と話すと、周りのメンバーも「頑張ろう!」と意気込んだ。



そして特別公演を締めくくる最後の曲は『HKT48』。記念すべき10年目に向けてのパワーを感じさせるような力強いパフォーマンスで、大盛り上がりのまま9周年記念特別公演は幕を下ろした。



▽9周年記念特別公演セットリスト

前座 ロマンスかくれんぼ 長野

M1 RESET チームH

M2 制服の芽 チームKIV

M3 僕らの風 チームTII

M4 脳内パラダイス 研究生

M5 制服のバンビ 石橋・上島・竹本

M6 既読スルー チームH

M7 夢見るチームKIV チームKIV

M8 抱いてツインテール 神志那・坂口・荒巻・栗原・山下

M9 カモミール 地頭江・馬場・今村・堺・清水・石・武田・村川・石橋・市村・小川・上島・川平・栗山・後藤・坂本り・竹本・田中伊・村上

M10 いじわるチュー 田中美

M11 隣の彼はカッコよく見える 神志那・坂口・運上・熊沢・下野・地頭江・荒巻・小田・清水・武田・外薗・松本

M12 初恋バタフライ 伊藤・田島・田中美・馬場・渕上・森保・堺・坂本愛・石・宮﨑・村川・山内・石橋・市村・上島・後藤

M13 Make noise 秋吉・上野・神志那・坂口・豊永・松岡菜・渡部・今田・熊沢・下野・村重・本村・外薗・松岡は・山下・水上

M14 天使はどこにいる? fairy w!nk(荒巻・運上)

M15 仮想恋愛 今村・松岡は・村川

M16 おしゃべりジュークボックス 秋吉・上野・坂口・田島・豊永・渡部・地頭江・渕上・荒巻・小田・栗原・堺・坂本愛・清水・武田・上島

M17 黄昏のタンデム 秋吉・上野・坂口・田島・豊永・渡部・地頭江・渕上・荒巻・小田・栗原・堺・坂本愛・清水・武田・上島

M18 止まらない観覧車 神志那・田中美・松岡菜・今田・運上・熊沢・下野・村重・本村・森保・外薗・松岡は・松本・宮﨑・山内・山下

M19 青春の出口 秋吉・坂本愛・豊永

M20 図々しさを貸してちょうだい 上野・今田・熊沢・今村・石・外薗・山内・石橋・小川・栗山・後藤・竹本

M21 お願いヴァレンティヌ 伊藤・神志那・田島・田中美・松岡菜・渡部・運上・下野・馬場・渕上・村重・本村・川平・田中伊・水上・村上

M22 空耳ロック チームTII

M23 真っ赤なアンブレラ 研究生

M24 ロマンティック病 田島・田中美・松岡は

M25 生意気リップス 松岡菜・森保

M26 僕だけの白日夢 秋吉・伊藤・上野・坂口・下野・地頭江・馬場・村重・荒巻・今村・小田・栗原・坂本愛・石・外薗・村川・山内

M27 季節のせいにしたくはない 神志那・田島・田中美・豊永・松岡菜・渡部・渕上・本村・堺・清水・武田・松岡は・松本・宮﨑・山下・水上

M28 彼女 運上

M29 大人列車はどこを走ってるのか? 秋吉・伊藤・上野・神志那・坂口・今田・熊沢・下野・馬場・荒巻・栗原・坂本愛・外薗・山内・山下

M30 大人列車 豊永・松岡菜・地頭江・村重・本村・清水・松岡は・松本・宮﨑・石橋・市村・小川・上島・後藤・坂本り・水上

M31 ウインクは3回 秋吉・田島・田中美・渡部・運上・渕上・森保・小田・堺・石・武田・村川・川平・栗山・田中伊・村上

M32 How about you? Lit charm(今田・今村・上野・熊沢・坂口・下野・松岡は・本村・竹本)

M33 キスの花びら Chou(神志那・松岡菜・森保・栗原・松本・宮﨑・山下)

M34 黄金センター 5期生

M35 快速と動体視力 ドラフト2期生・3期生

M36 Generation Change 4期生

M37 初恋至上主義 3期生

M38 Confession 2期生

M39 少女たちよ 1期生

M40 HKT48ファミリー ALL

EN1 3-2 神志那・田島・田中美・豊永・松岡菜・渡部・運上・地頭江・村重・本村・森保・松岡は・松本・山下・上島・水上

EN2 Chain of love 秋吉・上野・坂口・今田・熊沢・下野・渕上・荒巻・栗原・清水・外薗・村川・川平・坂本り・竹本・田中伊

EN3 早送りカレンダー 伊藤・馬場・今村・小田・堺・坂本愛・石・武田・宮﨑・山内・石橋・市村・小川・栗山・後藤・村上

EN4 HKT48 ALL