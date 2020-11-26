◆ 新型コロナ再拡大の影響で



NPBエンタープライズは26日、12月に予定されていた野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の強化合宿を新型コロナウイルスの影響により中止すると発表した。



当初の予定では愛媛県松山で12月4日から6日の3日間の日程で全国43名の精鋭を招集し、第1回BFAアジア大学野球選手権大会（2021年8月開催予定）に向けた強化合宿を行う予定だったが、11月に入り全国で新型コロナウイルスの感染が再拡大。事態の変化を受けて、今回の代表合宿も中止となった。



今回招集される予定だったメンバーは以下の通り。





▼ 参加予定だったメンバー



＜投手＞

椋木 蓮（東北福祉大）

古田島成龍（中央学院大）

竹田 祐（明治大）

徳山壮磨（早稲田大）

森田晃介（慶應義塾大）

下村海翔（青山学院大）

赤星優志（日本大）

筒井恒匡（日本体育大）

西舘洸希（筑波大）

飯田琉斗（横浜商科大）

松本凌人（名城大）

大石将斗（環太平洋大）

三浦瑞樹（東北福祉大）

原田桂吾（国際武道大）

増居翔太（慶應義塾大）

佐藤隼輔（筑波大）

長谷川威展（金沢学院大）

井奥勘太（天理大）



＜捕手＞

進藤勇也（上武大）

植田理久都（明治大）

岩本久重（早稲田大）

福永 奨（國學院大）

野口泰司（名城大）

久保田拓真（関西大）



＜内野手＞

廣瀬隆太（慶應義塾大）

山田健太（立教大）

池田来翔（国士舘大）

新宅真弥（高知工科大）

中山誠吾（白鷗大）

小中健蔵（西南学院大）

木村翔大（東洋大）

峯村貴希（日本大）

野口智哉（関西大）

永江大樹（福岡大）



＜外野手＞

川村友斗（仙台大）

丸山和郁（明治大）

蛭間拓哉（早稲田大）

正木智也（慶應義塾大）

川村啓真（國學院大）

瀬戸成一郎（國學院大）

鵜飼航丞（駒澤大）

矢澤宏太（日本体育大）

野口恭佑（九州産業大）