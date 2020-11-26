荒木飛呂彦原作によるTVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの無料一挙配信が、11月28日よりABEMAアニメ2チャンネルにて行われる。
今回の無料配信は、2021年4月4日に行われる歴代主人公キャストが集結するイベント「ジョジョの奇妙な冒険 The Animation Special Event ～ジョースター 受け継がれる魂～」の開催を記念したもの。11月28日15時よりTVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」第1話から第13話、12月5日15時より第14話から第26話が無料配信されたのち、12月19日より「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」、2月13日より「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」、3月13日より「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」が順次配信される。
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」無料一挙配信
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」第1話～第13話
配信日時：2020年11月28日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」第14話～第26話
配信日時：2020年12月5日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」第1話～第12話
配信日時：2020年12月19日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」第13話～第24話
配信日時：2020年12月26日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」第25話～第36話
配信日時：2021年1月16日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」第37話～第48話
配信日時：2021年1月23日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」第1話～第13話
配信日時：2021年2月13日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」第14話～第26話
配信日時：2021年2月20日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」第27話～第39話
配信日時：2021年2月27日（土）15:00～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」第1話～第13話
配信日時：2021年3月13日（土）午後3時～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」第14話～第26話
配信日時：2021年3月20日（土）午後3時～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」第27話～第39話
配信日時：2021年3月27日（土）午後3時～
配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
(c)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 (c)荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会 (c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会 (c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会