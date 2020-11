NiziUが出演するロッテ「Fit's」の新CM「ボールプール」編が12月8日(火)より全国でオンエアされる。

プレデビュータイミングでリリースした「Make you happy」がサビで踊る“縄跳びダンス”と共に話題となり、12月2日にシングル「Step and a step」で正式にデビューを果たすNiziU。デビューシングルの表題曲「Step and a step」をCMソングに採用した「Fit's」の新CMでは、NiziUメンバーが「Fit's」に配合された“噛むとはじけるフレーバーチップ”に見立てたカラーボールプールの中で、弾ける笑顔で大はしゃぎする姿を観ることができる。

CM放送に先駆けてCMの15秒バージョン、30秒バージョン、メイキング映像、インタビュー映像が到着。メイキング映像にはメンバーがアイデアを出して協力し合いながら撮影を行う様子や待機中のメンバーが本番撮影をしているメンバーを笑わせるシーンなどが切り取られている。またインタビュー映像ではCMの注目ポイントや“心がポジティブに弾けた瞬間”をメンバーが明かしている。

撮影現場に入ったNiziUはおなじみの自己紹介をしたあと、カラーボールが敷き詰めてあるプールを見るて「すごい! 本当に全部カラーボールだ! 早く入りたい(笑)」と大はしゃぎ。プールに入ると、早くもボールでお手玉を始めたり、投げ合って遊び、監督からの「埋もれてー」という指示に従ってボールの中へ体を埋め「気持ちいい!」とボールプールの感触を楽しんだ。撮影準備が整うとNiziUは「なんかシュールだね」と笑いつつ、ボールプールに沈み込み顔だけ出した状態に。最初のテイクとなった「Let's GO!!」の掛け声に合わせて一斉に飛び出すシーンではメンバー全員のタイミングが合わず苦戦したが、リーダーのMAKOが「3、2、1、一拍空けて、Let's GO!!がいいかも」とメンバーにアドバイスをすると、次のテイクでぴったりとタイミングが合った。連携のよさに監督は「さすが! いいね!」と褒めつつ、「ただ、みんな目線はカメラにね」と彼女たちに指摘。タイミングを取るのに夢中だったメンバーたちは「忘れてた」と笑い、その後このカットの撮影をクリアした。

また撮影の最後には、隅で待機中のメンバーがボールプールに埋まりながら、本番中のメンバーをジッと見つめて笑わせる一幕も。「プレッシャーがすごい……」と本番中でも笑ってしまうメンバーに監督は「自然な笑顔で……いいかな(笑)」と撮影を続行。NiziUの初々しさと仲のよさが垣間見える現場となった。