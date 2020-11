明治安田生命J2リーグ第36節が25日に行われた。

首位の徳島ヴォルティスは、ホームでFC町田ゼルビアと対戦。町田は前半終了間際、吉尾海夏が2枚目のイエローカードで退場処分を受け、後半45分を10人で戦うことを余儀なくされる。数的有利となった徳島は54分に岸本武流の今季初得点で先制。58分にはコーナーキックのこぼれ球から西谷和希が左足でミドルシュートを突き刺し、終盤には途中出場の河田篤秀がダメ押しの3点目をマーク。勝利した徳島は、2試合ぶりの勝利で勝ち点を「74」に伸ばした。

2位のアビスパ福岡は、敵地で東京ヴェルディと対戦。福岡は66分に先制を許した直後、オウンゴールで試合を振り出しに戻したが、決勝点は生まれずに試合は終了。福岡は2試合連続のドローとなり、徳島との勝ち点差が「4」に開いた。

3位V・ファーレン長崎は、ホームで松本山雅FCと対戦した。長崎は41分に玉田圭司のゴールで先制したが、試合終了間際の後半アディショナルタイム5分にセットプレーから被弾し、痛恨のドロー。福岡との勝ち点差「3」を縮めることに失敗した。

4位ギラヴァンツ北九州とヴァンフォーレ甲府は揃ってドロー。アルビレックス新潟は愛媛FCに0-3で敗れて6位に転落し、甲府が5位となった。また、ホームでツエーゲン金沢に4-0で勝利したモンテディオ山形は、新潟と勝ち点差「4」の7位に浮上している。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

東京V 1-1 福岡

山形 4-0 金沢

水戸 2-2 北九州

群馬 1-2 大宮

新潟 0-3 愛媛

京都 1-1 甲府

岡山 2-3 栃木

山口 1-2 千葉

徳島 3-0 町田

長崎 1-1 松本

磐田 3-0 琉球

◆■順位表

1位 徳島ヴォルティス(勝ち点74/得失点差+31)

2位 アビスパ福岡(勝ち点70/得失点差+16)

3位 V・ファーレン長崎(勝ち点67/得失点差+21)

4位 ギラヴァンツ北九州(勝ち点58/得失点差+11)

5位 ヴァンフォーレ甲府(勝ち点57/得失点差+9)※1試合未消化

6位 アルビレックス新潟(勝ち点56/得失点差+8)

7位 モンテディオ山形(勝ち点52/得失点差+15)

8位 東京ヴェルディ(勝ち点52/得失点差+8)

9位 ジュビロ磐田(勝ち点51/得失点差+9)

10位 京都サンガF.C.(勝ち点51/得失点差+3)

11位 水戸ホーリーホック(勝ち点49/得失点差+7)

12位 栃木SC(勝ち点49/得失点差0)

13位 大宮アルディージャ(勝ち点46/得失点差-9)

14位 ジェフユナイテッド千葉(勝ち点45/得失点差-4)

15位 ファジアーノ岡山(勝ち点44/得失点差-8)

16位 ツエーゲン金沢(勝ち点43/得失点差-9)

17位 松本山雅FC(勝ち点43/得失点差-12)

18位 FC町田ゼルビア(勝ち点40/得失点差-9)

19位 FC琉球(勝ち点40/得失点差-12)

20位 ザスパクサツ群馬(勝ち点33/得失点差-30)

21位 愛媛FC(勝ち点30/得失点差-18)※1試合未消化

22位 レノファ山口FC(勝ち点27/得失点差-27)

◆■次節の対戦カード

▼11月28日(土)

14:00 長崎 vs 新潟

15:00 北九州 vs 岡山

▼11月29日(日)

13:00 琉球 vs 東京V

14:00 千葉 vs 磐田

14:00 松本 vs 京都

14:00 金沢 vs 徳島

14:00 愛媛 vs 水戸

14:00 福岡 vs 大宮

16:00 栃木 vs 山口

16:00 町田 vs 群馬

16:00 甲府 vs 山形