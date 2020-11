藤子・F・不二雄「ドラえもん」の50周年を記念したオールカラーの企画本「映画ドラえもん超全集」が、本日11月25日に発売された。

これは1980年から2020年の間に公開された「映画ドラえもん」シリーズ全40作品と、「STAND BY ME ドラえもん」「STAND BY ME ドラえもん 2」の情報を網羅した1冊。各作品ごとにストーリー、登場キャラクター、世界設定、作品の注目ポイント、主題歌、前売り・入場者プレゼントを紹介しているほか、関係者が振り返る当時の思い出も収められた。また映画公開当時のポスタービジュアルをまとめた「映画ドラえもん 歴代ポスター40年史」も掲載。そのほか巻末には1980年から2020年にかけて、その年に公開された「映画ドラえもん」作品とともに当時のニュースを振り返る「映画ドラえもんと振り返る41年大年表」が収録されている。